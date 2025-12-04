19-godišnjak u Dalmaciji vozio unatrag i usmrtio stranog radnika

Teška prometna nesreća dogodila se u srijedu, 3. prosinca, na državnoj cesti DC106 između mjesta Jovići i Ražanac na zadarskom području. Policijski očevid pokazao je da je 19-godišnji vozač teretnog vozila zadarskih registracijskih oznaka vozio unatrag dionicom ceste koja je zbog radova bila zatvorena za promet.

Tom prilikom udario je 26-godišnjeg državljanina Egipta koji je obavljao radove na kolniku uz radni stroj. Nažalost, radnik je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja.

Slijedi kaznena prijava

Očevid je vodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika, a na terenu su bili i inspektori Državnog inspektorata. Zbog provođenja očevida cesta je bila u potpunosti zatvorena od 16.10 do 19.30 sati.

Tijelo preminulog bit će upućeno na obdukciju. Protiv 19-godišnjeg vozača slijedi kaznena prijava zbog dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom te zbog teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti.