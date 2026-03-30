Strašna scena na ulici u Zadru: Vozač auto-utrke (35) izgubio kontrolu, pet ozlijeđenih

U nedjelju, 29. ožujka oko 13 sati u Zadru u Splitskoj ulici tijekom održavanja javnog okupljanja „Prvenstva Hrvatske kategorija regija jug kup Dalmacije, nagrada Grada Zadra 2026.“ sudionik auto-utrke vozač u dobi od 35 godina, iz zasad neutvrđenog razloga izgubio je nadzor nad vozilom kojom prilikom je udario i probio zaštitne barijere, a potom udario u izloženi automobil.

Uslijed navedenog događaja, pet osoba je zatražilo liječničku pomoć u Općoj bolnici Zadar.

Liječničkim pregledom utvrđeno je da je 23-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede, dok su kod 22-godišnjakinje i 21-godišnjakinje, te 43-godišnjaka i jednog djeteta utvrđene lake tjelesne ozljede.

Provedenim alkotestiranjem vozača automobila, nije utvrđena prisutnost alkohola u organizmu.

Policijski službenici su na mjestu događaja proveli očevid te je u tijeku daljnje postupanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti i relevantnih činjenica navedenog događaja.