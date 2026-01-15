Stranka Centar traži protjerivanje iranskog veleposlanika: Vanjska politika se ne vodi šutnjom

Stranka Centar zatražila je od Vlade Republike Hrvatske da iranskog veleposlanika proglasi personom non grata i protjera iz Hrvatske, čime bi se, kako poručuju, poslala jasna diplomatska poruka da Hrvatska ne može i ne želi održavati normalne odnose s režimom koji se održava na vlasti nasiljem, represijom i ubojstvima vlastitih građana.

"Tražimo od Vlade Republike Hrvatske da iranskog veleposlanika proglasi personom non grata i time jasno pokaže da Hrvatska ne zatvara oči pred brutalnim kršenjem ljudskih prava. Režim u Iranu mjesecima brutalno guši prosvjede, provodi masovna uhićenja, mučenja i ubojstva ljudi koji traže temeljna prava i slobode", poručila je na konferenciji za medije saborska zastupnica Centra Marijana Puljak.

Puljak je istaknula kako je iranski režim dodatno pokušao prikriti razmjere represije gašenjem interneta i komunikacija, čime je građane odsjekao od svijeta i onemogućio dokumentiranje nasilja. Prema izvještajima međunarodnih organizacija, u razdoblju kada je bilo moguće prikupljati podatke ubijeno je više od 2.500 prosvjednika, dok su deseci tisuća ljudi uhićeni.

Posebno je naglasila položaj žena u Iranu, koje su, kako je rekla, sustavno izložene represiji.

"Žene se u Iranu hapsi, muči i ubija zbog kršenja obveznog nošenja marame, zbog sudjelovanja u prosvjedima, javnog govora ili samog čina otpora. To nisu izolirani incidenti, nego sustavna politika teokratskog režima koji kontrolira tijela i živote žena. Izražavamo punu solidarnost sa ženama Irana i njihovom borbom za slobodu i dostojanstvo", istaknula je Puljak.

Dodala je kako ovo nije pitanje pojedinačnih nacionalnih stavova, već dio šire europske politike, podsjetivši da je Europski parlament donio odluku o zabrani ulaska diplomatskom osoblju Islamske Republike Iran u sve svoje objekte.

"Europa je jasno poručila da ne želi davati legitimitet režimu koji se održava mučenjem i ubojstvima. Sada je legitimno pitanje hoće li Hrvatska ostati po strani ili će pokazati da ozbiljno shvaća vrijednosti koje stalno deklarira", rekla je.

Puljak je naglasila da proglašenje veleposlanika personom non grata nije čin neprijateljstva prema iranskom narodu, već čin solidarnosti s njegovim građanima.

"Ovo nije poziv na intervencije niti svrstavanje uz bilo koju velesilu. Ovo je jasna diplomatska poruka da Hrvatska razlikuje režime od naroda i da vanjsku politiku ne vodi šutnjom, nego jasnim i odgovornim stavovima", zaključila je.