Strancima u Hrvatskoj u 2025. godini izdano čak 160.000 dozvola, evo iz kojih država dolaze: Nepalci na drugom mjestu

Od početka godine pa do 30. studenoga u Hrvatskoj je izdano ukupno 160.176 dozvola za boravak i rad, prema mjesečnim statističkim pregledima Ministarstva unutarnjih poslova. Od toga se 76.700 dozvola odnosi na novo zapošljavanje, 64.009 na produljenje postojećih dozvola, dok je 19.467 dozvola izdano za sezonski rad. Navode tako službeni Statistički podaci izdanih dozvola za boravak i rad od 1. siječnja do 30. studenog 2025. godine Ministarstva unutarnjih poslova.

Podaci su iskazani po policijskim upravama, a ne po administrativnim granicama županija.

Na prvom mjestu Zagreb i okolica

S ukupno 40.170 izdanih dozvola, PU zagrebačka uvjerljivo je na prvom mjestu među svim policijskim upravama u Hrvatskoj. Time se na to područje odnosi otprilike svaka četvrta dozvola izdana u državi.

Na drugom je mjestu PU istarska s 22.824 izdane dozvole, dok treće mjesto zauzima PU splitsko-dalmatinska s ukupno 16.602 dozvole. PU istarska najveći je mjesečni rast zabilježila u ožujku, dok je u PU splitsko-dalmatinskoj najizraženiji skok uslijedio u lipnju, uoči glavne turističke sezone, piše Jutarnji list.

Na suprotnom kraju ljestvice nalaze se uprave s najmanjim brojem izdanih dozvola: PU požeško-slavonska (639), PU virovitičko-podravska (936) i PU bjelovarsko-bilogorska (1.309).

U siječnju najveći skok novih radnika

U PU zagrebačkoj je od siječnja do kraja studenoga izdano 40.170 dozvola, od čega se 18.724 odnosi na novo zapošljavanje, 21.033 na produljenje, a 413 na sezonski rad.

Budući da mjesečni dokumenti prikazuju kumulativno stanje od početka godine, mjesečne vrijednosti rekonstruirane su usporedbom uzastopnih presjeka. Na taj način proizlazi kako je najveći broj dozvola izdan u siječnju, ukupno 5.006, dok je najniža mjesečna vrijednost zabilježena u kolovozu, kada su izdane 2.084 dozvole.

Nakon izraženog siječanjskog vrhunca slijedi pad u proljetnim mjesecima, stabilizacija u svibnju i lipnju te ponovno povećanje u rujnu, nakon čega broj izdanih dozvola u listopadu i studenome blago opada.

Produljenja nadmašuju nova zapošljavanja

Struktura izdanih dozvola pokazuje da su tijekom godine produljenja bila brojnija od novih zapošljavanja. Najveći broj produljenja, prema statistici, zabilježen je u studenome, kada su izdane 2.272 dozvole za nastavak rada, što je najviša mjesečna vrijednost u toj kategoriji.

Najmanji broj produljenja, kao i najmanji ukupni broj dozvola, zabilježen je u kolovozu, mjesecu koji se i u ostalim kategorijama izdvaja kao najslabiji u godini.

Sezonske dozvole čine manji dio ukupnog broja, ali su najizraženije tijekom ljetnih mjeseci, osobito u lipnju i srpnju.

Statistički pregledi sadrže podatke o najzastupljenijim državljanstvima na razini cijele Hrvatske, ali ne i njihovu raspodjelu po pojedinim policijskim upravama. Zbog toga iz dostupnih izvora nije moguće precizno utvrditi strukturu državljanstava isključivo za PU zagrebačku.

Na razini Hrvatske, do kraja studenoga 2025. godine najviše je dozvola izdano državljanima Bosne i Hercegovine i Nepala, slijede Srbija, Filipini i Indija, dok se najmanji broj dozvola unutar prvih deset državljanstava odnosi na Bangladeš.

Podaci za prosinac trenutačno nisu dostupni, pa analiza obuhvaća razdoblje od siječnja do studenoga 2025.

Broj izdanih dozvola na području RH prema državljanstvu radnika

Najveći broj dozvola za boravak i rad do 30. studenog 2025. godine izdan je državljanima slijedećih država:

Bosna i Hercegovina – 30.188 Nepal – 29.579 Srbija – 23.145 Filipini – 16.195 Indija – 14.500 Sjeverna Makedonija – 11.384 Kosovo – 5.860 Egipat – 5.149 Uzbekistan – 5.161 Bangladeš – 3.183