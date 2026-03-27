Stotine stabala srušeno, ukopi obustavljeni: "Molim vas nemojte dolaziti ni na jedno groblje do daljnjega, nije ugodno, ne bi željeli da se nešto dogodi"

Snažno i opasno nevrijeme zahvatilo je našu zemlju. Olujni vjetar s udarima i do 120 km/h čupa stabla, brojni su objekti u Zagrebu oštećeni. Ozlijeđeno je nekoliko ljudi. Građanima je upućen apel - ne izlazite iz kuće. Zbog opasnih vremenskih uvjeta otkazana je nastava u školama diljem Hrvatske.

Stradao je i zagrebački Mirogoj do te mjere da je zbog sigurnosti groblje potpuno zatvoreno, ispraćaji su obavljeni, no ukopi su obustavljeni najvjerojatnije do sutra.

Prema prvim procjenama, srušeno je ili oštećeno više od 200 stabala koja su oštetila spomenike i grobove.

- Molim vas nemojte dolaziti ni na jedno groblje do daljnjega, nije ugodno, ne bi željeli da se nešto dogodi. Čak ni moji ljudi ne ulaze na groblje. Nezgodno je drveće na groblju, barem 200 stabala visi. Mi imamo procedure za sve štete, popisati ćemo i javiti svima kojima su eventualno grobovi oštećeni, poručio je Igor Rađenović, voditelj Podružnice Gradska groblja za HRT.