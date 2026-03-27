Stotine mladih okupilo se u Splitu: Otvorena AJ+TI konferencija koja mijenja budućnost

Treća AJ+TI konferencija za mlade svečano je otvorena u petak, 27. ožujka 2026. godine, na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) u Splitu, okupivši velik broj osnovnoškolaca, srednjoškolaca, studenata i svih zainteresiranih za osobni i profesionalni razvoj.

Konferenciju su otvorili dogradonačelnik Grada Splita Ivo Bilić i dožupan Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja, koji su u svojim obraćanjima naglasili važnost kontinuiranog ulaganja u mlade, obrazovanje i razvoj vještina ključnih za budućnost. Istaknuli su kako ovakve inicijative doprinose jačanju zajednice te otvaranju novih prilika za mlade generacije, uz snažnu podršku Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Posebno su naglasili ulogu Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, koji svojim radom sustavno potiče razvoj darovitosti i potencijala mladih.

Konferenciju organizira Udruga Neutroni u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom, Centrom izvrsnosti SDŽ i Regionalnim znanstvenim centrom, uz pokroviteljstvo Sveučilišta u Splitu i FESB-a. Sudionike tijekom današnjeg dana očekuje raznolik i sadržajan program koji obuhvaća predavanja, radionice i panele iz područja informacijske tehnologije i dizajna, kao i teme vezane uz liderstvo, osobni razvoj, mentalno zdravlje i financijsku pismenost.

Sudjelovanjem na konferenciji mladi imaju priliku razvijati ključne vještine poput samopouzdanja, kritičkog razmišljanja i aktivnog uključivanja u zajednicu. AJ+TI konferencija još jednom je potvrdila da Split nije samo atraktivna turistička destinacija bogate prošlosti već grad koji potiče i ulaže u razvoj novih generacija. Više o konferenciji saznajte na službenoj web stranici .