Stoper Istre je na korak od prelaska u Hajduk

Dario Marešić je na korak do prelaska u Hajduk. Stoper Istre bio je velika želja Bijelih u ljetnom prijelaznom roku, ali tada nije došlo do dogovora koji bi zadovoljio sve tri strane pa se Hajduk okrenuo drugim rješenjima. Marešić je sada ušao u posljednjih šest mjeseci važećeg ugovora s Istrom te je Hajduk od Nove godine počeo aktivno pregovarati s klubom i igračem, prenosi Index.

Hajduk želi Marešića dovesti odmah, a ne na ljeto, kada mu ističe ugovor s pulskim prvoligašem. S obzirom na istek ugovora, odšteta za Marešića ne bi trebala biti veća od 100 tisuća eura, a igraču se nudi ugovor na tri ili četiri sezone uz plaću u maksimalnom rasponu do 400.000 eura godišnje.

Posao je pred završetkom

Riječ je o najvećem iznosu koji Hajduk nudi igračima u okviru sportske politike koju provodi od ljeta, kada je sportski sektor preuzeo Goran Vučević. Kako doznajemo, posao je pred završetkom i Marešić bi uskoro trebao postati novi igrač Hajduka.

Bijeli su se na ovaj potez odlučili iz više razloga. Prvi je taj što trener Gonzalo Garcia ima iznimno visoko mišljenje o Marešiću kao igraču i osobi pa bi njegova prilagodba trebala biti minimalna. Drugi je razlog potreba za pojačanjem na poziciji stopera s obzirom na to da je Zvonimir Šarlija iskusni stoper koji se tek oporavlja od ozljede, dok se mladi Marino Skelin nakon duge stanke tek vraća u puni ritam.

Edgar Gonzalez napustio je klub, a status Branimira Mlačića trenutačno je vrlo neizvjestan. Odlazak u Inter uz ostanak na posudbi donedavno se smatrao gotovim poslom, ali sada postoji mogućnost da Mlačić odmah ode u neki drugi klub. Sve su opcije oko njega otvorene, a Hajduk se ne želi dovesti u situaciju da panično popunjava rupu u kadru, zbog čega se okrenuo Marešiću.

Samo je Rakitić bio bolji od njega

Marešić je u Puli posljednje tri i pol godine i profilirao se u jednog od najboljih braniča lige. Posebno je jak u onome što Hajduku nasušno treba kako bi način igre Gonzala Garcije uopće bio izvodiv. Iznimno je kvalitetan u izgradnji igre, i to s obje noge. Među svim braničima u ligi, uključujući i bekove, prošle je sezone imao najviše dodavanja (1904) i najviše uspješnih dodavanja (1483), a nitko mu zapravo nije bio ni blizu u tim kategorijama. Jedini igrač u ligi, na svim pozicijama, koji je bio bolji po tim parametrima bio je Ivan Rakitić.

Osim toga, među stoperima je bio najbolji po broju ključnih dodavanja, uspješnih dodavanja u zadnju trećinu i protivničku polovicu te po broju točnih dugih lopti. Statistika pokazuje da je i u obrambenim zadaćama bio među najboljim stoperima lige. Imao je uvjerljivo najviše oduzetih lopti i najviše presječenih lopti, ali ono što se posebno ističe jest činjenica da je bio najaktivniji stoper lige s loptom u nogama.

Statistika je jasna, ali jasan je i opći dojam nogometne javnosti da je Marešić jedan od najboljih stopera lige. Ne treba zanemariti ni činjenicu da je svoj najbolji nogomet igrao upravo pod trenerom Garcijom, za kojega je upisao 48 nastupa u karijeri. U nogometu ništa nije stopostotno sigurno i stvari se uvijek mogu razviti suprotno očekivanjima, ali nameće se zaključak da Hajduk, za ono što mu treba, teško može pronaći boljeg stopera od Marešića.