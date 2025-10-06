STOP PRIMA 500 GOSTIJU Otvoren novi restoran u Splitu. Rektor Ljutić: "Ja sam i za dom, a mi smo svemirski brod u usporedbi s drugima"

Otvoren je u Splitu novi restoran, ali ne ‘bilo kaki’! Ne, nije riječ o još jednom objektu brze prehrane i još bržeg obrta novca u centru grada, na Kampusu se otvorio restoran za brojne splitske studente: investicija vrijedna 2,2 milijuna eura, preuređenje nekadašnjeg ‘akvarija’ FESB-a, i sad je na tom mjestu STOP (restoran je naziv dobio po tome kako se nekad davno zvao dio tog prostora, gdje su se održavale studentski partiji, STudentsko-Omladinski Prostor), restoran sa štekatom koji odjednom može primiti više stotina gladnih studenata!

U ponudi restorana će svakodnevno biti najmanje četiri glavna jela (jedno vegetarijansko, dva do tri mesna i jedno riblje, a među najtraženijima su pašticada, cordon bleu, mesna štruca, junetina na lovački, gulaš, rižoto od šampinjona, rižoto od liganja...), plus brza hrana i pekarski proizvodi, pizze, burgeri, croissant...

Svečanost otvaranja pohodile su mnoge poznate splitske osobe, a naravno da je ispred STOP-a bio rektor Dragan Ljutić...

-Ja svaki put probam i vidim da je spiza izvanredna što me raduje. Osobito me raduje, sad sam išao pozdravit studente ekonomije, prepuna dvorana studenata ekonomije što je izvanredan pokazatelj što splitsko Sveučilište, Ekonomija, znači ne samo za ovaj grad, nego regiju, državu a i šire.

Radosti me po brojnim ljestvicama smo izvanredni, a po jednoj smo zaista među prvih sto, točnije 79. na svijetu najboljih Top 400 inovativnih sveučilišta, a u jednoj kategoriji smo prvi! Prema otvorenosti, mobilnosti studenata, čini mi se četvrti uopće za davanje potpore studentima.

A koja je bolja potpora nego da i u našem centralnom restoranu, i na Ekonomiji, i ovdje na FESB-u mogu primjerno, dobro pojesti. Da mogu biti cijeli dan zauzeti na Sveučilištu sa svim svojim aktivnostima i da neće ostati gladni.

Mi držimo do naših studenata, ove godine smo ih upisali više nego što smo očekivali, 7-8 posto više, a to znači da je Split prepoznatljiv grad i prepoznatljivo Sveučilište koje iz drugih krajeva žele pohađati.

Tkogod iz naše Alijanse dođe, kažu ako Alijansa i propadne, mi s vama želimo surađivati. Nedavno sam u Goteborgu imao jako dobre razgovore s jednim od najjačih egipatskih sveučilišta, iz Alexandrije, tako da očekujemo da će uskoro biti naši gosti, i obratno naravno. Naši studenti time dobivaju maksimalne mobilnosti, upoznavanja drugih. Ono što sam poručio studentima na Ekonomiji, koja je među pet posto najboljih Ekonomija na hrvatskom jeziku u svijetu, možete misliti što će biti sutra kad se otvori studij na engleskom jeziku, da je svugdje lijepo, otiđite i vidjet ćete da smo zaista ponajbolji i vratite se doma. To je moja poruka, želim Split studentski grad – omogućiti studentima sve ono da se osjećaju kao studenti, da su dobrodošli, od kazališta, od restorana u gradu gdje mogu na svoju X-icu, od prijevoza, smještaja, i tako dalje...

Mislim da mi pružamo studentima koji to prepoznaju i vraćaju, evo skoro desetak posto više studenata nego prošle godine.

Sve se financiralo iz sredstava Studentskog centra, oko 2,5 milijuna eura, što nije malo. Ali kad vidite ovaj okoliš, nema tko ne dođe na naš Kampus da ne ostane iznenađen. Ljudi ne očekuju koja je razina studentskog standarda kod nas. Pa ja pozovem moje goste da otiđemo na ručak u Studentski centar i oni su svi iznenađeni. Kad pogledate koliko mi pružamo našim gostima u okviru našeg Studentskog centra, mi smo svemirski brod u usporedbi s drugima! - zadovoljan je Sveučilištem u Splitu njegov prvi čovjek.

Što će biti s hotelom Zagreb?

Zanimalo je predstavnike medija što je s određenim disonantnim tonovima u javnosti vezanim za hotel Zagreb na Duilovu i njegovo preuređenje, korištenje za smještaj studenata, odnosno kao dom za starije...

-Nama je problem što je Split postao destinacija, atraktivan grad, više nije tranzitni centar. Split žele odabrati kao mjesto studiranja brojni, ne samo iz grada, iz obližnjih gradova, nego iz cijela naše države i šire. Da bi mi studentima omogućili, a to je naša intencija, internacionalizacija da što više studenata dođe u Split, mi moramo razmišljati na koji način riješiti problem stanovanja. Dobro znate, kad počne ljeto, već 1. lipnja, naši studenti moraju razmišljati gdje će dalje stanovati jer naši sugrađani mogu reći pa i opravdano, traže mogućnost ekstra zarade.

I mi nastojimo naći smještaj za studente, i među time je opcija hotela Zagreb. Međutim, mislim da je već rečeno, jedna zgrada je gdje se studenti praktički mogu sutra useliti... Nismo mi, ja osobno, pa i meni za koju godinu može biti potrebno, protiv doma za naše starije koji su sve ovo omogućili. Da nije naših starijih, kako bi mi, ne bi ovako rasli, razvijali se, postizali uspjehe...

Ja sam i za dom, i za domove. Postoji tamo jedna zgrada koja nije uređena koja bi se mogla preurediti, sutra bi mogli naši stariji stanovati, to treba preurediti da njima bude omogućeno. Ima dovoljno mjesta, ne bih to isključivao. A gdje ćete ljepše nego kad imate na jednom mjestu naše starije, naši očevi i majke, koji su doprinijeli našem razvoju, a s druge strane imate mladost! Ako trebate pomoći starijima, tko će ako neće mladost. Mi nismo bez pameti, ajmo naći najbolja rješenja, jedno od tih rješenja je i uređenje drugog dijela koji momentalno nije prikladan za stanovanje studenata, ajmo ga urediti kako treba pa dati mogućnost našim starijima da tamo koriste... Ali to ne znači da se nećemo i mi boriti da dobijemo što više prostora za naše studente. - iznio je svoja razmišljanja rektor splitskog Sveučilišta Dragan Ljutić.

"Najveća investicija Studentskog centra u posljednjih 65 godina"

Kratak je pak bio Ivan Žižić, ravnatelj Studentskog centra Sveučilišta u Splitu.

-Ovo je najveća investicija Studentskog centra u posljednjih 65 godina, koja je financirana u potpunosti iz vlastitih sredstava. Restoran se prostire na 1.500 metara kvadratnih, preko 500 sjedećih mjesta i na dnevnoj razini može pripremiti preko pet tisuća obroka. U samom restoranu se nalaze dvije samoposlužne linije, jedna je namijenjena za tople obroke, ručak i večeru, dok je druga linija za brzu hranu i pekarske proizvode.

Ekološka komponenta je bitna, ovo je prvi restoran u vlasništvu Studentskog centra gdje će studenti sami razvrstavati otpad I na taj način eudicirati studente koliko je bitno zbrinjavanje otpada na pravi način.

Zadovoljan je i Jerko Šarić, predsjednik studentskog zbora Sveučilišta u Splitu.

-Drago mi je da početak akademske godine obilježavamo otvaranjem nove menze, prošle godine Kineziologija, godinu prije toga Kopilica, ovo je direktno ulaganje u studentski standard i mi smo tu da damo podršku Sveučilištu i zahvalni smo rektoru što prepoznaje potrebe studenata. Imaju priliku imati bolji standard i kvalitetnije studirati, nadamo se da to znači još jače ulaganje u studentski smještaj, u studentske menze u godinama koje nam dolaze.

Po svim anketama i istraživanjima koji se godinama provode na sveučilištima u Hrvatskoj Split ima nabolje menze. Radimo na standardizaciji jela, jedino apeliramo na Ministarstvo da poveća broj jela u menzama jer godinama se ništa nije mijenjalo...