Stomatologinja: Ovo su najgora pića za zdravlje vaših zubi

Stomatologinja je otkrila koja su pića najgora za zube, a odgovor bi mnoge mogao iznenaditi. Dr. Deepa Chopra, glavna stomatologinja u klinici Whites Dental, objasnila je da caklini najviše štete pića koja istodobno sadrže puno šećera i kiseline. "Šećer hrani bakterije koje uzrokuju karijes, dok kiselina može omekšati i nagrizati caklinu, zaštitni sloj zuba", rekla je za Express.co.uk.

Opasnost takozvanih "zdravih pića"

Dr. Chopra ističe da bi mnoge moglo iznenaditi to što i pića koja se predstavljaju kao "zdrava" mogu biti vrlo štetna za zube. Dodala je da su voćni sokovi i smoothieji još jedna skupina pića koja mogu ozbiljno štetiti zubima. Iako sadrže prirodne šećere, oni i dalje hrane bakterije koje uzrokuju karijes, a agrumi su posebno bogati kiselinama koje, ako ih često pijemo, dodatno troše caklinu.

Problem sportskih i energetskih napitaka

Dr. Chopra upozorava da su problematični i sportski te energetski napitci. "I oni mogu biti loši za zube. Mnogi sadrže limunsku kiselinu, za koju je u istraživanjima pokazano da snažno nagriza caklinu", rekla je.

Kako smanjiti štetu

Ipak, stomatologinja ima savjet za one koji se ne žele odreći omiljenih pića. "Ako uživate u takvim napitcima, puno možete učiniti za zaštitu zubi tako da ih pijete uz obrok, a ne pomalo tijekom cijelog dana. Dobro je i nakon toga popiti vodu", savjetuje.

Najbolje alternative za zube

Prema njezinim riječima, kad je riječ o zdravlju zubi, najbolji izbor za svakodnevnu konzumaciju i dalje je voda. Ona održava usta hidriranima, pomaže isprati ostatke hrane i bakterije te ne izlaže zube ni šećeru ni kiselinama.

Dobar izbor može biti i mlijeko. Bogato je kalcijem, koji je važan za zdravlje kostiju i čvrstoću zubne cakline. Mlijeko također može pomoći neutralizirati kiseline u ustima i pridonijeti obnovi cakline. Manje štetna može biti i mineralna voda, pod uvjetom da je nezaslađena i bez dodanih aroma. Kokosova voda također je dobar izbor za žeđ jer sadrži kalij, kalcij, magnezij i elektrolite, piše Index.