Stogodišnjaka Ljeposlava iz Šibenika otkrila tajnu dugovječnosti: "Sve sam radila, sunce me nikad nije uhvatilo na krevetu!"

Čestitamo!

Stoljeće života proslavila je Ljeposava Perišić, korisnica šibenskog Doma za starije osobe Cvjetni dom, piše HRT- Radio Knin. 

 

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uz pjesmu i veselje, u društvu kćeri Jadranke, prijatelja, korisnika i osoblja Doma Čestitati joj 100. rođendan došao je i šibensko-kninski župan Paško Rakić, s prigodnim darovima.

"Sve sam u životu radila - u polju i po kući. Nikada me sunce na krevetu nije uvatilo!" - kaže slavljenica Ljeposava, porijeklom iz sela Smrdelje u skradinskom zaleđu. Predani rad te domaća hrana i piće - to je moja tajna dugovječnosti, poručuje stogodišnjakinja.

