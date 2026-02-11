Stogodišnjaka Ljeposlava iz Šibenika otkrila tajnu dugovječnosti: "Sve sam radila, sunce me nikad nije uhvatilo na krevetu!"

Stoljeće života proslavila je Ljeposava Perišić, korisnica šibenskog Doma za starije osobe Cvjetni dom, piše HRT- Radio Knin.
Uz pjesmu i veselje, u društvu kćeri Jadranke, prijatelja, korisnika i osoblja Doma Čestitati joj 100. rođendan došao je i šibensko-kninski župan Paško Rakić, s prigodnim darovima.
"Sve sam u životu radila - u polju i po kući. Nikada me sunce na krevetu nije uvatilo!" - kaže slavljenica Ljeposava, porijeklom iz sela Smrdelje u skradinskom zaleđu. Predani rad te domaća hrana i piće - to je moja tajna dugovječnosti, poručuje stogodišnjakinja.
