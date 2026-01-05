Close Menu

Što učiniti kad vam se zamrzne ručna kočnica?

Nemojte koristiti plinske plamenike ili druge uređaje jer je to opasno

Većina vozača će, kad se zaustave, odnosno parkiraju automobil, aktivirati ručnu kočnicu, piše Revija HAK. Mnogi nemaju mogućnost ostaviti vozilo u garažama, a na otvorenom treba računati i na vremenske (ne)prilike. Jedna od njih je zimska hladnoća, koja stvara brojne probleme – na primjer, može vam zamrznuti ručnu kočnicu.

Ponekad će se zamrznuti kabel ručne kočnice, a može se zamrznuti i mehanizam koji drži kotače, odnosno površina kočione obloge i disk ili bubanj.

Što učiniti?

Zamrzavanja kočnice osjetit ćete ako vratite ručicu kočnice bez većeg otpora, odnosno ako osjetite da je napetost u ručici kočnice popustila. Jednostavno, krenite vozilom lagano (ali doista lagano), naprijed – nazad. Po nekoliko centimetara – da ne oštetite kočioni sustav. Ponovite to nekoliko puta.

Ne otpusti li kočnica, pronađite produžni kabel i na njega spojite sušilo za kosu. Upuhujte topi zrak u kotače koje drži kočnica – obično je to stražnji par, i to bi trebalo biti dovoljno da ona otpusti ledeni stisak.

Nemojte koristiti plinske plamenike ili druge uređaje jer je to opasno, a toplina iz sušila za kosu je i više nego dovoljna.

