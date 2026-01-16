Što treba Barakudama za polufinale nakon sinoćnjeg šoka?

Hrvatska vaterpolska reprezentacija propustila je priliku napraviti veliki korak prema polufinalu Europskog prvenstva nakon poraza od Grčke rezultatom 11:10. Izabranici Ivice Tucka natjecanje u skupini B završili su na drugom mjestu sa šest osvojenih bodova.

U drugi krug Hrvatska je prenijela tri boda te se nalazi na trećem mjestu skupine F. Isti broj bodova prenijela je i Rumunjska, dok su Grčka i Italija vodeće s po šest bodova. Turska i Gruzija u drugi krug nisu prenijele nijedan bod. Šest reprezentacija borit će se za prve dvije pozicije koje vode u polufinale natjecanja.

Ključni dvoboj protiv Italije

Unatoč porazu od Grčke, Hrvatska i dalje ima vrlo dobre izglede za plasman među četiri najbolje reprezentacije Europe. U nastavku natjecanja očekuju je susreti protiv Rumunjske, Turske i Italije, pri čemu se dvije prvonavedene reprezentacije ne ubrajaju u sam vrh europskog vaterpola.

Prva utakmica drugog kruga na rasporedu je 17. siječnja, kada Hrvatska od 20:30 igra protiv Rumunjske. Dva dana kasnije, 19. siječnja u 18 sati, slijedi dvoboj s Turskom. Te dvije utakmice, uz dužno poštovanje suparnicima, ne bi trebale predstavljati veći problem hrvatskoj reprezentaciji.

Ključni susret zakazan je za 21. siječnja u 20:30, kada Hrvatska igra protiv Italije. Taj dvoboj trebao bi odlučiti hoće li Barakude izboriti plasman u polufinale, a pobjeda će u toj utakmici gotovo sigurno biti nužna.

Što Hrvatskoj treba za polufinale?

Najjednostavniji scenarij za prolazak u polufinale je da Hrvatska ostvari pobjede u sve tri utakmice drugog kruga, a da Grčka pritom svlada Italiju. U tom bi slučaju Hrvatska završila druga s 12 bodova, dok bi Grčka bila prva s maksimalnih 15.

Druga mogućnost je scenarij u kojem sve tri reprezentacije s realnim izgledima za prolazak pobijede slabije suparnike, Hrvatska svlada Italiju, a Italija Grčku. Tada bi se stvorio krug od tri reprezentacije s jednakim brojem bodova, a o polufinalu bi odlučivala gol-razlika u međusobnim susretima. Upravo zato bilo je važno da poraz od Grčke bude minimalan.

Raspored utakmica drugog kruga:

Hrvatska – Rumunjska, 17. siječnja u 20:30

Hrvatska – Turska, 19. siječnja u 18:00

Hrvatska – Italija, 21. siječnja u 20:30