Što treba Barakudama za polufinale nakon sinoćnjeg šoka?

Ključni dvoboj protiv Italije

Hrvatska vaterpolska reprezentacija propustila je priliku napraviti veliki korak prema polufinalu Europskog prvenstva nakon poraza od Grčke rezultatom 11:10. Izabranici Ivice Tucka natjecanje u skupini B završili su na drugom mjestu sa šest osvojenih bodova.

U drugi krug Hrvatska je prenijela tri boda te se nalazi na trećem mjestu skupine F. Isti broj bodova prenijela je i Rumunjska, dok su Grčka i Italija vodeće s po šest bodova. Turska i Gruzija u drugi krug nisu prenijele nijedan bod. Šest reprezentacija borit će se za prve dvije pozicije koje vode u polufinale natjecanja.

Unatoč porazu od Grčke, Hrvatska i dalje ima vrlo dobre izglede za plasman među četiri najbolje reprezentacije Europe. U nastavku natjecanja očekuju je susreti protiv Rumunjske, Turske i Italije, pri čemu se dvije prvonavedene reprezentacije ne ubrajaju u sam vrh europskog vaterpola.

Prva utakmica drugog kruga na rasporedu je 17. siječnja, kada Hrvatska od 20:30 igra protiv Rumunjske. Dva dana kasnije, 19. siječnja u 18 sati, slijedi dvoboj s Turskom. Te dvije utakmice, uz dužno poštovanje suparnicima, ne bi trebale predstavljati veći problem hrvatskoj reprezentaciji.

Ključni susret zakazan je za 21. siječnja u 20:30, kada Hrvatska igra protiv Italije. Taj dvoboj trebao bi odlučiti hoće li Barakude izboriti plasman u polufinale, a pobjeda će u toj utakmici gotovo sigurno biti nužna.

Što Hrvatskoj treba za polufinale?

Najjednostavniji scenarij za prolazak u polufinale je da Hrvatska ostvari pobjede u sve tri utakmice drugog kruga, a da Grčka pritom svlada Italiju. U tom bi slučaju Hrvatska završila druga s 12 bodova, dok bi Grčka bila prva s maksimalnih 15.

Druga mogućnost je scenarij u kojem sve tri reprezentacije s realnim izgledima za prolazak pobijede slabije suparnike, Hrvatska svlada Italiju, a Italija Grčku. Tada bi se stvorio krug od tri reprezentacije s jednakim brojem bodova, a o polufinalu bi odlučivala gol-razlika u međusobnim susretima. Upravo zato bilo je važno da poraz od Grčke bude minimalan.

Raspored utakmica drugog kruga:

  • Hrvatska – Rumunjska, 17. siječnja u 20:30
  • Hrvatska – Turska, 19. siječnja u 18:00
  • Hrvatska – Italija, 21. siječnja u 20:30
