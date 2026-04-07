Što ti je ljubav: Platila ženi koja joj je obećala vratiti momka, nastavak nagađate

Policija istražuje slučaj prijevare u kojem je 26-godišnjakinja ostala bez novca nakon što joj je nepoznata žena obećala „vratiti“ bivšeg partnera.

Kako je prijavljeno, slučaj je evidentiran u nedjelju, 5. travnja 2026. godine, kada je zaprimljena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare.

Kontakt preko aplikacije

Prema navodima oštećene, tijekom ožujka putem mobitela pronašla je aplikaciju za povezivanje ljudi. Nakon što joj je pristupila, ubrzo ju je telefonski kontaktirala nepoznata ženska osoba.

Predstavila se kao netko tko može pomoći u ljubavnim problemima te joj je, uz određenu novčanu naknadu, obećala da će joj „vratiti“ muškarca s kojim je prethodno bila u vezi.

Ostala bez novca i bez odgovora

U uvjerenju da će dobiti obećanu uslugu, 26-godišnjakinja je nepoznatoj osobi osobno predala veći novčani iznos.

Nakon toga komunikacija je naglo prekinuta, a obećano se nije ostvarilo.

Policija traga za počiniteljicom

Policija provodi kriminalističko istraživanje i intenzivno traga za nepoznatom počiniteljicom.

Iz policije upozoravaju građane na oprez, posebno kada je riječ o uslugama koje se nude putem interneta i aplikacija, a koje uključuju novčane uplate ili osobne susrete s nepoznatim osobama.