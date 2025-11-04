Što Splićani kažu na incident na Danima srpske kulture? 'Koliko još dugo trebamo nositi te ožiljke'

Sinoć se u Splitu tijekom obilježavanja Dana srpske kulture dogodio incident koji je prekinuo program. Skupina od pedesetak muškaraca, odjevenih u crno, upala je u prostorije Gradskog kotara Blatine, gdje su se trebali održati nastupi kulturnog društva Prosvjeta. Uzvikivali su ustaški pozdrav "Za dom spremni" i zahtijevali prekid programa.

Reakcije političara na incident u Splitu tijekom Dana srpske kulture ne prestaju, a mnogi osuđuju nasilje te pozivaju na mir i toleranciju. Pitali smo Splićane što misle o incidentu. Dok su jedni izrazili zabrinutost, drugi su cijelu situaciju okarakterizirali kao provokaciju.

Na pitanje Indexa kako komentira incident, mladi Splićanin osudio je svaki oblik nasilja.

"Rekao bih - sramotno, sramotno s naše strane. Sramota je da nakon toliko godina i svega što se dogodilo još uvijek zapinjemo u mržnji od koje apsolutno nikakve koristi nema. Ljudi moji, domovina se ne voli mržnjom. Ne znam više što reći.

Ne vidim smisao. Dokle? Do kada? Koliko još treba proći? Hoćemo li se stalno vraćati na ratove? Koliko još dugo trebamo nositi te ožiljke, koliko dugo dok to ne prerastemo?", pita se Splićanin.

Stariji Splićanin, koji je rekao da vrlo dobro pamti rat, dodao je: "Možda je ovo prije bila provokacija nego nekakav kulturni događaj." Drugi Splićanin nadovezao se: "Ja sam mislio da ćete vi nas nešto pitati o mjesecu pijeteta u Republici Hrvatskoj. Nisu mi simpatične bilo kakve provokacije u tom smislu. Općenito, o životu mislim sve najbolje, a o napadu nisam informiran", rekao je.

"Neću o tome raspravljati. Volim svoj identitet, matični narod, vjeru, pismo, kulturu i našu užancu (običaj). Ne mrzim njihovo, ali do jučer je bio rat, ako me razumijete", kazao je Splićanin.

"Možda su ljudi ovo shvatili kao provokaciju"

"Iskreno, ne znam je li organizacija Dana srpske kulture u ovom trenutku bila pametna s obzirom na osjetljive datume. Možda su ljudi ovo shvatili kao provokaciju. Može se ne slagati s nečijim postupcima, ali izbacivanje ljudi iz prostorija i prijetnje nikako nisu način za rješavanje nesuglasica", komentirala je Splićanka.

"Nažalost, ovakvi događaji samo potvrđuju da još uvijek živimo u prošlosti, zaglavljeni u starim podjelama i mržnjama. Sve dok se ovakve stvari događaju, ne vidim budućnost ni napredak za Split", dodao je prolaznik.

"Ovo je potpuno neprihvatljivo. Split je grad bogate povijesti i kulture, i ovakvi nasilni ispadi nemaju mjesta među nama. Osuđujem svaki oblik mržnje i netolerancije. Pitam se kako danas odgajamo djecu i koliko generacija još treba proći da ljudi shvate kako oni na vrhu uživaju gledajući nas dolje dok se međusobno mrzimo", zaključila je Splićanka.

Video pogledajte ovdje.