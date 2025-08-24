Što se zapravo nalazi u pilećim medaljonima? Odgovor bi vas mogao iznenaditi

Piletina je jedno od najčešće konzumiranih mesa u svijetu. Razlog tome je jednostavan - ukusna je, brzo se priprema i bogata je proteinima, a pritom je i cjenovno pristupačna, posebno ako kupite cijelo pile pa ga rastrančirate i iskoristite sve njegove dijelove, prenosi Index.

Piletina se koristi na bezbroj načina: od pečenja i pohanja, preko juha i variva, pa sve do egzotičnih jela s roštilja ili woka. Upravo zbog svoje svestranosti piletina je čest izbor i onih koji žele jesti zdravo i onih koji samo traže brzi obrok.

Međutim, dok je svježe pileće meso bogat izvor hranjivih tvari, stvari se mijenjaju kada se ono preradi. Jedan od najpoznatijih primjera prerađenog pilećeg proizvoda su pileći medaljoni, odnosno popularni nuggetsi. Oni su praktični, ukusni i brzo gotovi, ali pitanje je: što se zapravo krije u tim hrskavim zlatno-smeđim zalogajima?

Od čega se rade pileći medaljoni?

Na prvi pogled čini se da su medaljoni napravljeni od čistog bijelog pilećeg mesa, točnije od pilećih prsa. No istraživanja pokazuju drugačiju sliku.

U mnogim slučajevima tek polovica sadržaja pilećih medaljona čini pravo mišićno tkivo. Ostatak se sastoji od masnoće, krvnih žila, živčanog tkiva, pa čak i sitnih komadića kostiju i vezivnog tkiva. Mnoge analize pokazuju da pileći medaljoni često sadrže više masnoće nego mesa, uz dodatak živaca, kostiju i vezivnog tkiva.

Sam postupak proizvodnje uključuje mljevenje različitih dijelova pileta - od mesa i kože do tetiva i kostiju - koje se zatim oblikuju u poznate ovalne zalogaje. Nakon toga dolaze dodaci: razni konzervansi, punila i sastojci za paniranje. Primjer je pirofosfat, spoj koji se koristi u smjesi za pohanje, zajedno s drugim skrivenim aditivima.