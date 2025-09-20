Što se zapravo krije iza Torcidine koreografije?

Uoči samog početka susreta Torcida je preko Sjevera razvila koreografiju: dva navijača Hajduka i njihove tenisice okrenute prema terenu. Sve je postalo puno jasnije kada su izmijenili dio koreografije: na tribini je osvanuo natpis „GAZI“, a na ogradi „PURGERE“.

No, ono što je zaintrigiralo okupljene bile su neuobičajene boje. Umjesto uobičajenih bijelo-plavih tonova, dominirale su crna, žuta i crvena.

Mnogi su u tome prepoznali jasnu poveznicu s palestinskom zastavom i situacijom u Gazi.

Podsjetimo, izraelska vojska u petak je najavila napad na Gazu „neviđenom silom“, pozivajući stanovništvo na evakuaciju, dok međunarodna zajednica sve glasnije upozorava na razmjere ofenzive.