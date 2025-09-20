Torcida još jednom priredila maestralnu koreografiju

Nogometaši Hajduka danas s početkom od 17 sati igraju protiv Dinama na Poljudu u derbiju 7. kola SuperSport HNL.

Najveći derbi hrvatskog nogometa Hajduk i Dinamo dočekuju poravnati na vrhu tablice, s 13 bodova, s tim da zagrebačka momčad drži prvo mjesto zbog bolje gol razlike.

Obje su momčad doživjele neuspjeh u prošlom kolu: Hajduk je s 2:0 na poražen na gostovanju kod Varaždina, a Dinamo je s 2:1 izgubio od Gorice na domaćem terenu.

Dinamov trener Mario Kovačević zbog kartona sigurno ne može računati na Stojkovića i Soldu.

Posljednji put Hajduk i Dinamo susreli su se početkom svibnja na Poljudu, a tada su gosti slavili s 3:1.

Glavni sudac utakmice je Mateo Erceg iz Benkovca, pomagat će mu Goran Pataki iz Đakova i Kristijan Novosel iz Valpova, a četvrti sudac je Zdenko Lovrić iz Đakova. VAR sudac je Ivan Bebek iz Rijeke, a asistent VAR suca Mario Zebec iz Cestice.

Uoči samog početka susreta Torcida je preko Sjevera razvila koreografiju: dva navijača Hajduka i njihove tenisice okrenute prema terenu. Sve je postalo puno jasnije kada su izmijenili dio koreografije: na tribini je osvanuo natpis „GAZI“, a na ogradi „PURGERE“.

HAJDUK: Ivušić - Sigur, Šarlija, González, Hrgović - Pajaziti, Krovinović - Bamba, Pukštas, Šego - Livaja

Klupa: Silić, Diallo, Guillamon, Kalik, Rebić, Raçi, Melnjak, Mlačić, Brajković, Karačić, Almena, Durdov

DINAMO: Nevistić - Valinčić, Domínguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić, Zajc - Lisica, Beljo, Hoxha

Klupa: Filipović, Živković, Bennacer, Villar, Vidović, Galešić, Kulenović, Mudražija, Perez, Mandume, Theophile Catherine, Bakrar