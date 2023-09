Što se zapravo dogodi kada prekuhate jaje?

Svako veliko jaje sadrži otprilike šest grama proteina, zajedno s vitaminom D i kolinom, prema Američkom udruženju za srce. Srećom, osim što su jako zdrava, jaja se mogu vrlo jednostavno pripremiti na različite načine. Međutim, ako prekuhate jaja, mogli biste uništiti sva ta ukusna jela.

Kuhanje jaja čini kako bjelanjke tako i žumanjke čvrstima i uklanja eventualne preostale bakterije, poput salmonele, tijekom procesa. Međutim, prekuhana tvrdo kuhana jaja mogu sadržavati željezni sulfid, što dovodi do karakterističnog zelenog odsjaja. Sumpor u bjelanjku reagira sa željezom u žumanjku, čineći ih zelenima i stvarajući željezni sulfid, prema New York Timesu, prenosi N1.

No, nije opasno jesti zelene žumanjke (i nema zabilježenih slučajeva da su prekuhana tvrdo kuhana jaja naškodila bilo kome). Zapravo, Centar za sigurnost jaja napominje da “izgled jaja obično nema veze s higijenom hrane”. No, prekuhana tvrdo kuhana jaja neće biti najukusnija ili najbolje mirišljava opcija, piše Mashed.

Ako želite znati kada su tvrdo kuhana jaja prekuhana, obratite pažnju na tri glavna znaka: žumanjci su zeleni, jaja mirišu na sumpor i imaju gumenu teksturu.

Iako točno vrijeme kuhanja tvrdo kuhanih jaja nije strogo određeno, općenito se preporučuje kuhati ih 12 minuta, a zatim ih ostaviti u vrućoj vodi još 15 minuta. Prema Forrest Green Farmu, stavljanje tvrdo kuhanih jaja u ledenu kupku može pomoći da se izbjegne prekuhavanje. Osim što sprječava prekuhavanje jaja, ledena kupka trebala bi olakšati guljenje.

Ako želite znati je li jaje sirovo ili tvrdo kuhano, samo ga okrenite – tvrdo kuhano jaje lako će se okretati, dok će se sirovo jaje ljuljati zbog tekućine u ljusci, prema PA Eatsu.

Također, vrijedi napomenuti, prema Healthlineu, da prekuhana jaja mogu izgubiti dio svojih hranjivih tvari, poput željeza i proteina. “Što duže i na što većoj temperaturi kuhate jaja, to možete izgubiti više hranjivih tvari”, objašnjava Healtline. Također napominje da određene metode kuhanja, uključujući prženje u tavi, mogu dovesti do gotovog jela s višim udjelom kolesterola. Dakle, ako je to nešto što vas brine kada jedete jaja, pripazite da ih ne držite predugo na ploči štednjaka.