Što se to dogodilo na splitskim bazenima? Jedno dijete skinuto s respiratora, oboje stabilno

Na splitskim bazenima na Poljudu jutros je došlo do incidenta s isparavanjem kemikalija, zbog čega je sedam osoba - petero djece u dobi od 8 do 13 godina i dvoje osamnaestogodišnjaka - zatražilo liječničku pomoć.

Dvoje djece zadržano je u bolnici. Do nezgode je došlo nakon što je radnik prilikom ispiranja cijevi greškom pomiješao kiselinu i klor, a nastala para navodno je ušla u ventilacijski sustav, piše HRT.

Predstojnik Klinike za dječje bolesti KBC-a Split, dr. Joško Markić, potvrdio je da je dvoje djece zbog teže kliničke slike i ovisnosti o kisiku primljeno na Odjel za pulmologiju.

HRT navodi da je njihovo zdravstveno stanje stabilno te da je jedno od njih čak skinuto s respiratora.

Dr. Markić je dodao da su ostala djeca imala nadražajne simptome gornjih dišnih putova. "Primljeni su i ordinirana je sva potrebna terapija. Djeca koja ovise o kisiku dobila su terapiju kisikom i u ovom trenutku su zadovoljavajućeg, dobrog stanja i ne zahtijevaju provođenje mjera intenzivnog liječenja. Uvjereni smo da će njihov klinički tijek biti povoljan", rekao je.

Očekuje se da bi, ako sve bude u redu, mogli biti otpušteni kući već sutra.

Radnik pomiješao klor i kiselinu

Ravnatelj Javne ustanove Športski objekti Gordon Cerjan objasnio je kako neželjene tekućine nisu procurile u bazen. "Djelatnik koji je obavljao taj posao pri ispiranju crijeva izazvao je miješanje klora i kiseline, odnosno kemijsku reakciju. Intenzivan miris proširio se ventilacijskim sustavom do ostalih prostorija i bazena.

Zbog toga smo sve evakuirali i provjetrili bazene da sav zrak izađe", izjavio je Cerjan. Potvrdio je da se u tom trenutku na bazenu nalazilo stotinjak djece koja su odmah evakuirana. Zbog očevida i provjetravanja, objekt je bio zatvoren nekoliko sati, no nakon 14 sati bazeni su ponovno otvoreni.

Gradonačelnik Šuta: Nedopustivo je da se to događa

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta rekao je da je riječ o ljudskom faktoru te da se moraju utvrditi sve okolnosti kako se ovakvi događaji ne bi ponavljali. "Protokoli su jako bitni. Treba ispitati protokole i načine postupanja. Ako protokola nema, on se jednostavno mora definirati. Nedopustivo je da se to događa. Sada je najvažnije da su djeca dobro. U ime svih se ispričavam", istaknuo je Šuta.

Splitska policija provodi istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.

Student Pomorskog fakulteta Boris Pedišić, koji na Poljudu trenira 15 godina, kazao je kako se ovako nešto nikada prije nije dogodilo. "Sigurno da djeci, roditeljima i trenerima u klubu nije lako, prvi put je da se nešto ovako dogodilo", rekao je. Na sreću, količine kemikalija koje su reagirale bile su male, pa je incident završio bez težih posljedica.