Što se krije tik uz Pelješki most? Tajna stara više od 150 godina mogla bi postati nova turistička senzacija

Kanal ArheoBalkan objavio je novi video koji je ponovno otvorio pitanje zaboravljenih lokaliteta juga Hrvatske. Na putu prema Pelješki most autor se zaustavio na brdašcu Glavica, mjestu koje većini prolaznika prolazi potpuno nezapaženo, a krije slojevitu i iznimno zanimljivu priču.

Utvrda koja je nadzirala more i granice

Na Glavici se prije otprilike 150 godina nalazila utvrda iz razdoblja Austro-Ugarske Monarhije. Iako danas gotovo nepoznata široj javnosti, ova je pozicija nekoć imala izniman strateški značaj. S nje se nadzirao zaljev Naum – Klek, važno sidrište i morski prolaz kojim se kretala ratna flota.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iz zraka se i danas jasno raspoznaju poligonalni zidovi, dok se na terenu mogu vidjeti ostaci bedema koji svjedoče o nekadašnjoj vojnoj funkciji prostora.

Mjesto s još starijom prošlošću

Ono što lokalitet čini još zanimljivijim jest činjenica da je Glavica bila važna i mnogo prije Austro-Ugarske. Pretpostavlja se da se ovdje u prapovijesti nalazila gradina, što znači da je položaj stoljećima – pa i tisućljećima – prepoznat kao prirodno savršena točka za nadzor prostora.

Austro-ugarska vojska tu je logiku samo nastavila, strateški iskoristivši uzvisinu i prilagodivši je modernim vojnim potrebama 19. stoljeća.

Topovi okrenuti prema morskom prolazu

Utvrda je bila pravilnog poligonalnog tlocrta, s prostorijama namijenjenima smještaju vojnika. Posebno je zanimljivo jugozapadno krilo, gdje su bili ukopani topovi, precizno orijentirani prema morskom prolazu i zaljevu. Riječ je o ozbiljnom fortifikacijskom objektu, koji danas ima status zaštićenog kulturnog dobra.

Pogled koji oduzima dah – ali je skriven

Unatoč povijesnoj vrijednosti i spektakularnom pogledu, lokalitet je danas gotovo potpuno zarastao. Autor videa s pravom se pita kako je moguće da se barem djelomično ne očisti vegetacija i ne uredi jednostavan vidikovac.

S Glavice se pruža fascinantan pogled na most, more i zaljev – prizor koji bi bez sumnje bio atrakcija za brojne turiste koji svakodnevno prolaze ovim područjem.

“Nema mrdanja nikome”

„Nema mrdanja nikome, tko god proba“, duhovito je komentirao autor videa, podsjećajući koliko je ova pozicija u prošlosti bila strateški moćna. I danas, više od stoljeća kasnije, jasno je zašto – priroda i geografija ovdje su igrale presudnu ulogu.

Priča s Glavice još je jedan podsjetnik koliko skrivenih, vrijednih lokaliteta postoji uz same prometne žile kucavice – i koliko malo je ponekad potrebno da se povijest ponovno učini vidljivom.