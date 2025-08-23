Što se događa s vašim tijelom ako pijete pivo svaki dan?

Uživanje u pivu na kraju dana može se činiti bezazlenim, no svakodnevna konzumacija može biti prilično štetna za vaše zdravlje, upozoravaju stručnjaci.

Svakodnevno ispijanje piva može oslabiti vaš imunosni sustav jer iritira sluznicu crijeva i remeti njihov mikrobiom. Osim što ćete se zbog toga češće prehladiti, može doći i do pogoršanja alergija, problema s kožom, usporavanja metabolizma, pa čak i pogoršanja autoimunih stanja.

Kvalitetan san vitalan je dio našeg mentalnog i fizičkog zdravlja, no svakodnevna konzumacija piva narušava spavanje. Osobito remeti REM fazu spavanja, koja je ključna za emocionalnu regulaciju i pamćenje.

Svakodnevno konzumiranje piva također može oštetiti vaše zube. Ono sadrži fermentabilne ugljikohidrate koji hrane bakterije u ustima odgovorne za stvaranje zubnog plaka.

Kada pijete alkohol, svjesno izlažete svoje tijelo toksinu, što dovodi do nakupljanja visceralne masti. S vremenom to može uzrokovati masnu jetru i inzulinsku rezistenciju. Alkohol je također povezan sa sedam različitih vrsta raka i može uzrokovati metaboličke poremećaje, prenosi Klix.