Što se događa s vašim tijelom ako pijete pivo svaki dan?

Svakodnevno ispijanje piva može oslabiti vaš imunosni sustav jer iritira sluznicu crijeva i remeti njihov mikrobiom. Osim što ćete se zbog toga češće prehladiti, može doći i do pogoršanja alergija, problema s kožom, usporavanja metabolizma, pa čak i pogoršanja autoimunih stanja.

Kvalitetan san vitalan je dio našeg mentalnog i fizičkog zdravlja, no svakodnevna konzumacija piva narušava spavanje. Osobito remeti REM fazu spavanja, koja je ključna za emocionalnu regulaciju i pamćenje.

Svjesno izlažete svoje tijelo toksinu

Svakodnevno konzumiranje piva također može oštetiti vaše zube. Ono sadrži fermentabilne ugljikohidrate koji hrane bakterije u ustima odgovorne za stvaranje zubnog plaka.

Kada pijete alkohol, svjesno izlažete svoje tijelo toksinu, što dovodi do nakupljanja visceralne masti. S vremenom to može uzrokovati masnu jetru i inzulinsku rezistenciju. Alkohol je također povezan sa sedam različitih vrsta raka i može uzrokovati metaboličke poremećaje, prenosi klix.