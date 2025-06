Što se događa s Thompsonovim koncertom? Još nema dozvolu, oglasio se Božinović

Ima još manje od dva tjedna do koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu, a i dalje je potpuno nejasno kako će u danima prije, za vrijeme i nakon koncerta, na kojem se očekuje pola milijuna ljudi, funkcionirati promet u Zagrebu. Uostalom, Thompson još uvijek nema dozvolu za koncert, prenosi Dnevnik.hr.

Prema neslužbenim informacijama, za vozila će se na dan koncerta zatvoriti Jadranski most, Most slobode i Most mladosti te Avenija Dubrovnik, a riječ je o ključnim prometnicama u Zagrebu.

Još uvijek je nejasno i što će biti s parkingom. Dnevnik Nove TV neslužbeno doznaje da je organizator predložio zatvaranje trgovačkih centara 5. srpnja da bi se oslobodila njihova parkirališna mjesta, što bi se šoping-centrima kompenziralo jednom radnom nedjeljom više.

Puno je tu stvari koje se moraju definirati i početi komunicirati prema javnosti. Iz Thompsonova menadžmenta tvrde da su "sve suglasnosti i famozni elaborati koji su predavani ispunjeni onako kako treba".

No, dio elaborata koji su organizatori predali, vraćen je na predaju. Iz Thompsonova menadžmenta uvjeravaju da je "priča s elaboratima zatvorena te da nema nikakvih dvojbi, upita i nejasnoća."

Međutim, i dalje je sve prepuno upitnika, a neke odgovore javnost bi možda mogla dobiti od potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, kojega su novinarska pitanja dočekala na Policijskoj akademiji "Prvi hrvatski redarstvenik" gdje će sudjelovati na svečanom polaganju prisege, a nešto kasnije i od gradonačelnika Tomislava Tomaševića na njegovoj redovnoj konferenciji za medije.

Božinović: Ne prebacujemo lopticu

"Nismo sudjelovali u određivanju datuma, ali smo od početka bili svjesni da je za koncert iskazao interes veliki broj građana RH i da je to posebna obaveza za nas kako bi protekao na najbolji mogući način da ljudi dođu i zabave se. Tome smo podredili veliki dio aktivnosti u policiji. Uočili smo da dinamika komunikacije svih aktera nije na razini potrebnoj za ovakav događaj pa sazivamo koordinacijske sastanke i jedan takav će biti i danas kako bi se brusili detalji", kazao je Božinović.

"Imamo informaciju da je organizator prije nekoliko dana Gradu uputio prometni elaborat i čekamo da nam dođe. Grad je na traženje organizatora dao koje će ulice biti zatvorene. Mi radimo i radit ćemo sve kako bi ovaj događaj prođe u najboljem redu", dodao je.

"Elaborat je predan i tražila su se neka pojašnjenja, očekivati ih se može u najskorije vrijeme. Već se po tome radi i planira i kad dođe bit će zadovoljen i formalni dio", kazao je.

"Još čekamo da vidimo kako Grad vidi prometni elaborat, a policija će dati svoj maksimum kako bi se to provelo u djelo. Sigurno da ovakav događaj iziskuje strpljenje i zabrane prometa u određenim dijelovima grada. Ne mogu konkretno govoriti jer elaborat još nije došao do policije", istaknuo je.

"Što se tiče dolaska u Zagreb, u komunikaciji smo s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture te HAK-om", dodao je i podsjetio na pozive da oni koji dolaze na koncert u Zagreb dođu koji dan ranije.

Upitan o sigurnosnim pripremana i angažmanu zaštitarskih službi uoči koncerta, ministar je rekao: "Što se tiče tog dijela, mislim da je ukupan broj svih angažiranih negdje oko 5000. S jedne strane radi se o pripadnicima zaštitarskih službi, a s druge o redarima. Znat ćemo ime i prezime svakoga od njih. Također, očekujem da će svi oni dati svoj maksimum, jer to i jest njihov posao - osigurati red i sigurnost za toliki broj posjetitelja.“

Na primjedbu da se odgovornost prebacuje s jednih na druge jer se odgovori na upite ne mogu dobiti, odvratio je: "Ne prebacujemo lopticu jedni na druge. Znamo točno što je čiji posao. Upravo zato smo pokrenuli koordinacijske sastanke jer nismo bili zadovoljni brzinom dogovora između ugovornih strana. Mi imamo rješenja Grada o zatvaranju ulica, a zašto je netko vama rekao da se obratite Ministarstvu unutarnjih poslova - to zaista ne znam, ali mi znamo što je naša nadležnost."