Što se događa s Hajdukom i Markom Livajom?

Hajduk je još u listopadu ponudio novi ugovor kapetanu Marku Livaji, no tri mjeseca kasnije odgovor i dalje čeka. Iako se na prvu moglo pomisliti da je zapelo oko novca, izvori bliski klubu tvrde da financije nisu problem, pišu Sporske novosti.

Livaja ima važeći ugovor do ljeta 2027. godine, vrijedan 1,2 milijuna eura po sezoni, a svjestan je i novih, skromnijih financijskih okvira na Poljudu koje je spreman prihvatiti. Razlika se pojavila oko trajanja ugovora: Livaja je očekivao dvogodišnje produženje, dok mu je sportski direktor Goran Vučević ponudio dodatnu godinu, do ljeta 2028. Ipak, ni to nije presudan razlog zastoja.

Ključni razlog leži u Livajinu statusu kod trenera Gonzala Garcije. Kapetan nije zadovoljan minutažom i ulogom u momčadi te ne planira potpisati novi ugovor dok se to ne promijeni. Garcia preferira napadača koji odgovara njegovoj ideji visokog presinga i intenziteta, a tu prednost trenutačno ima Michele Šego.

Šego se uklopio u sustav i učinkom opravdao povjerenje, dok Livaja, igrač koji nikada nije bio poznat po trci i presingu, teško može odgovoriti tim zahtjevima u 33. godini. Hajduk je u jesenskom dijelu sezone najbolje izgledao upravo s agresivnim pristupom i visokim pritiskom, u kojem Šego ima jasnu prednost.

Livaja zato sve češće ostaje na klupi, nije bio starter ni u pripremnim utakmicama, a zbog suspenzije neće igrati ni u prvom proljetnom kolu protiv Istre. Postavlja se pitanje kako će uhvatiti pravu formu uz ograničenu minutažu, posebno s obzirom na zgusnuti raspored u prvenstvu i Kupu, gdje Hajduk čeka ogled s Rijekom.

Dok god je u toj ulozi, ponuđeni ugovor ostat će po strani. Iako u klubu ističu da Livaja profesionalno trenira i da mu je naslov prvaka najveći motiv, sve je realnija mogućnost da na ljeto napusti Poljud. Navijači ga i dalje poštuju i pozdravljaju pljeskom, ali nakon šest mjeseci na klupi jasno je da se dinamika promijenila – i da je njegova budućnost otvoreno pitanje.