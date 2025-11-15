Što se događa? Prodaja stanova u Splitsko-dalmatinskoj županiji pala rekordnih 30 posto

Pogled sa 16. kata zgrade na zagrebačkoj Trešnjevci osvaja na prvi pogled, ali stan od 24 četvorna metra dugo je čekao kupca. "Riječ je o stanu koji se prodavao za 90 tisuća eura i nije se mogao par mjeseci prodati zato što je bio u potpunosti neadaptiran. Kad su vlasnici odlučili uložiti u stan i opremiti ga, stavili su ga na tržište za cijenu od 120 tisuća eura i u roku dva tjedna je otišao za 115 tisuća", kaže agent za nekretnine Mislav Krišto.

Kupci na oprezu. Prema analizi koju je provela najveća zagrebačka agencija za promet nekretninama u prvih devet mjeseci ove godine diljem Hrvatske kupljeno je gotovo 86 tisuća nekretnina. To je 13 posto manje nego u istom razdoblju lani, piše net.hr.

Strancima skupa Istra

"Ja sam iz Istre dolje je isto pala prodaja nekretnina. Stranci su kupovali, ali oni isto sada gledaju što jeftinije i njima je došlo skupo", kaže Mauricio iz Buzeta.

Ipak, prodaja najviše pada u Dalmaciji - u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

"Imam podatke da je pala prodaja rabljenih stanova za 30 posto dok novogradnja se i dalje prodaje. Razlog je tome što su star stanovi preskupi i zbog toga se manje prodaju. Ljudi ipak žele kupiti novogradnju i da su mirni idućih 20 godina", kaže vlasnica agencije za nekretnine u Splitu Jasminka Biliškov.

Prodaja rasla samo u tri županije

Samo se tri županije mogu pohvaliti rastom broja transakcija. Najviše stanova i kuća u godinu dana prodalo se u Varaždinskoj županiji - čak 38 posto više. U Koprivničko-križevačkoj 18 posto te Ličko-senjskoj oko 13 i pol posto.

"Upravo zato što kupci za isti budžet mogu kupiti više kvadrata. Kada na to nadodamo još dobru prometnu povezanost, mirniji život, postoji mogućnost kupnje vrta, dvorišta što je ljudima danas dosta bitno. Jasno je zašto se ljudi odlučuju za takav potez", kaže Krišto.

Da su nekretnine na sjeveru i u kontinentalnim krajevima Hrvatske kupcima sve atraktivnije primjećuju i građani. "U naš kraj se doselila sad već druga obitelj. Jeftino je s obzirom u kakvom su stanju kuće, ali kad si pogledate koliko njima treba za preuređivanje bolje se isplati od primjerice ako planiraju ići u grad na stan pogotovo ako imaju djecu, jako teško", kaže Martin Ištvanović iz Svetog Petra Čvrsteca.

Ispuhivanje cijena nekretnina

Ipak, ekonomski stručnjak očekuje ispuhivanje cijena nekretnina.

"Svaki balon bio financijski ili građevinski u jednom trenutku mora puknuti samo ne znaš kad će. Međutim činjenica je da ne kupuju samo Hrvati nego i stranci. U Njemačkoj su veliki problemi. Jedna moja prijateljica kaže da Norvežani već godinu i pol dana ne kupuju, a oni su najbogatiji u Europi. Kad oni prestanu kupovati onda je to signal da će doći do pada potražnje onda i korekcije cijena", kaže Boris Podobnik, ekonomski analitičar i predsjednik Udruge Glasa poduzetnika, javlja net.hr.

Ali pitanje je - kada? Jer dok god na tržištu vladaju trenutačne cijene nekretnina, priče o vlastitom krovu nad glavom, Hrvatima više stvaraju brigu nego utjehu.