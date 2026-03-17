Što se događa? Korisnici prijavljivali da Facebook ne radi na desktopu

Večeras iza 20 sati brojni korisnici počeli su prijavljivati probleme s korištenjem Facebooka, ponajviše na desktop verziji ove društvene mreže. Problemi su trajali sve do iza 22 sata.

Prema podacima s platforme Downdetector, koja prati rad internetskih servisa, zabilježen je porast prijava korisnika koji navode da im Facebook ne učitava stranice, da se ne mogu prijaviti ili da imaju poteškoće s objavljivanjem sadržaja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Većina prijavljenih problema odnosi se upravo na korištenje Facebooka putem računala, dok mobilna aplikacija u velikom broju slučajeva i dalje radi bez poteškoća. Slična iskustva korisnici su dijelili i ranije, navodeći da „desktop ne radi, dok mobilna verzija funkcionira normalno“.

Je li kod vas sve ok? Da

Ne

Podsjetimo, slični prekidi u radu Facebooka zabilježeni su i ranije ovog mjeseca, kada je tisuće korisnika diljem svijeta prijavilo poteškoće s pristupom i korištenjem platforme, a najviše problema odnosilo se upravo na web verziju i prijavu u sustav.

Za sada nema službenog očitovanja Mete, kompanije u čijem je vlasništvu Facebook, o uzroku večerašnjih poteškoća.