Što se čekalo mjesec dana? Naš pilot nije špijunirao RH, ali je opet završio iza rešetaka

Spektakularni špijunski slučaj, koji je Slobodna Dalmacija otkrila prije dva dana, više ne djeluje toliko spektakularno.

Pilot vojnog helikoptera, 54-godišnji državljanin Hrvatske, pritvoren je zajedno sa svojom djevojkom, 46-godišnjom državljankom Srbije. Tu je informaciju potvrdio sudac splitskog Županijskog suda Neven Cambi.

No gdje su bili i što su radili pilot i njegova djevojka – navodna špijunka – od 25. srpnja, kada su uhićeni, još uvijek nije do kraja jasno. Žena je mjesec dana provela u Triju čekajući deportaciju (koja zasad neće biti provedena, jer je trenutačno smještena iza rešetaka na Bilicama), ali gdje je u međuvremenu bio pilot?

Naime, tek jučer su privedeni u tužiteljstvo, a danas i pred istražnog suca. Sve upućuje na to da je proteklih mjesec dana pilot proveo pod nadležnošću MORH-a, vojne policije i protuobavještajne službe RH.

Čini se, međutim, da afera nije osobito značajna – iako špijunskih slučajeva nemamo mnogo pa je svaki sam po sebi zanimljiv. Neslužbeno doznajemo da su sva četiri kaznena djela, odnosno četiri odvojena događaja za koja se sumnjiče pilot helikoptera i njegova djevojka, povezana s odavanjem povjerljivih informacija o KFOR-u, misiji na Kosovu.

Osumnjičeni je ondje bio angažiran kao pilot u sastavu HRVCON-a, hrvatskog kontingenta na Kosovu, a svi događaji za koje se tereti datiraju iz 2022. godine.

Kako doznajemo od osoba upućenih u istragu, nikakve informacije nisu „procurile“ na štetu Republike Hrvatske ili MORH-a. Pravne procjene stoga upućuju na mogućnost da će cijeli predmet biti ustupljen tužiteljstvu druge države, odnosno da će se hrvatsko pravosuđe u ovom slučaju proglasiti nenadležnim.