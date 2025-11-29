Što je s ubodenom časnom sestrom? Policija ne isključuje ovu mogućnost

U tijeku je intenzivno kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je časna sestra ozlijeđena, priopćila je zagrebačka policija na vijest da je jučer poslijepodne napadnuta i ubodena.

Liječnici su potvrdili da je lakše ozlijeđena, a reagirali su i iz Vlade te poručili da su u pripravnost stavili tim za psihološke krizne intervencije, ako bude potrebno.

Jer riječ je o časnoj sestri koja radi kao vjeroučiteljica u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi, a ima i svoju sportsku emisiju na televiziji.

Iz policije neslužbeno kažu i da ne isključuju mogućnost samoozljeđivanja, javlja RTL.

Medved: 'Radujem se da nije u kritičnom stanju'

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved ističe da je važno najsnažnije osuditi svako nasilje.

"Radujem se da časna sestra nije u kritičnom stanju i vjerujem da će Ministarstvo unutarnjih poslova vrlo brzo okončati tu istragu i da će počinitelj biti procesuiran u skladu s zakonom", rekao je.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u subotu je najoštrije osudio napad na časnu sestru te joj poželio što brži oporavak "jer je to sada najvažnije", ali je naglasio i nužnost brze i temeljite policijske istrage.

"Očekujem da policija što prije istraži sve okolnosti, od koga je došlo do ozljeđivanja časne sestre i kako", rekao je Tomašević.

Naglasio je da je ključno da se rezultati istrage čim prije objave. "Taj je događaj uznemirio brojne građane i svi žele znati kako je došlo do ozljeđivanja časne sestre", dodao je.

S obzirom na to da je ozlijeđena časna sestra ujedno i učiteljica, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih aktiviralo je krizni psihološki tim. Tomašević je potvrdio da Grad Zagreb također pruža podršku.

"Časna sestra radi u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi. Čuli smo se s ravnateljem i stavili nadležne gradske službe na raspolaganje za svu potrebnu pomoć", rekao je.