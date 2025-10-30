STO ČETRDESET BRANITELJSKIH GROBOVA U Solinu na svaki položena ruža, hrvatska zastavica i svijeća

Povodom blagdana Svih svetih i Dušnog dana, gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, predstavnici Grada Solina i solinskih Udruga proizašlih iz Domovinskog rata položili su cvijeće i zapalili svijeće pokraj centralnog križa na Novom groblju u Solinu te položili ruže i hrvatske zastavice na grobove poginulih i umrlih hrvatskih branitelja, sudionika Domovinskog rata s područja grada Solina.

- Kao i svake godine povodom blagdana Svih svetih obilazimo solinska groblja, kako ovo centralno groblje tako i groblja u Kučinama i Mravincima, kako bi na taj način odali poštovanje poginulim braniteljima. Na centralnom solinskom groblju ukopano je 140 hrvatskih branitelja, koji su se borili na ratištima širom Hrvatske, a mi obiđemo svaki grob, ostavimo ružu, zapalimo svijeću te stavimo hrvatsku zastavicu, kako bi se na ove posebne dane sjetili naših branitelja, kazao je Ninčević.

- Danas se s ponosom sjećamo naših poginulih i umrlih branitelja koji su dali svoje živote za našu domovinu. Ovu tradicija polaganja cvijeća i paljenja svijeća s Gradom Solinom traje dugi niz godina, drago mi je što se s posebnim pijetetom sjećamo naših hrvatskih branitelja, kazao je Dragan Maretić, veteran 4.gardijske brigade.