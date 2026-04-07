Što će se dogoditi u dva ujutro? Plenković: Situacija je vrlo ozbiljna

Situacija na Bliskom istoku ulazi u iznimno napetu fazu, a hrvatski premijer Andrej Plenković poručio je kako je riječ o vrlo ozbiljnoj krizi čije posljedice već osjeća cijeli svijet.

Govoreći nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a u Zagrebu, premijer je istaknuo da se Hrvatska zasad suzdržava od dodatnih procjena dok ne istekne rok koji je američki predsjednik dao Iranu za otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Vidjet ćemo što će se dogoditi u dva sata ujutro po našem vremenu. U ovom trenutku nemamo konkretnih saznanja, ali jasno je da je situacija vrlo ozbiljna”, kazao je Plenković.

Neizvjesnost pred istek roka

Podsjetimo, američka administracija postavila je Iranu rok za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ključne pomorske rute za globalnu opskrbu naftom. U suprotnom, najavljene su vojne akcije usmjerene na infrastrukturu.

Premijer nije želio nagađati hoće li se raditi o vojnom ili ekonomskom pritisku, naglasivši da je riječ o kompleksnoj situaciji u kojoj se odluke donose na najvišoj razini.

Posljedice već osjećaju gospodarstva

Plenković je upozorio da aktualna kriza već ima snažan utjecaj na svjetsko gospodarstvo, posebice zbog rasta cijena energenata.

“Rast cijena energenata može dovesti do usporavanja gospodarskog rasta i dodatnih inflatornih pritisaka”, rekao je, dodajući da su posebno pogođene zemlje koje ovise o energentima iz Perzijskog zaljeva.

Kao primjere naveo je velike svjetske ekonomije poput Indije, Japana, Koreje i Kine.

Fokus na sigurnost opskrbe

Premijer je naglasio kako je jedan od ključnih prioriteta Vlade osiguravanje stabilne opskrbe energentima u okolnostima globalne neizvjesnosti.

Cijene nafte već su značajno porasle, a dodatna eskalacija sukoba mogla bi dodatno uzdrmati tržišta i produbiti ekonomsku krizu na globalnoj razini.

“Odgovornost je donositelja odluka jasno artikulirati rizike i pripremiti se za moguće scenarije”, zaključio je Plenković.