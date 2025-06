Što će se događati na velikom koncertu Marka Perkovića Thompsona? "Apeliram na ljude da ne nasjedaju..."

Što mogu očekivati posjetitelji i kako teku pripreme jutros su "U mreži Prvog" analizirati producent koncerta Branimir Mihaljević, predsjednik HUP-Udruge zaštitarske djelatnosti i član uprave zaštitarske tvrtke "Sokol Marić" Ante Perčin, predsjednik udruge Glas poduzetnika Boris Podobnik i glazbeni urednik Hrvatskog radija Robert Urlić.

Producent koncerta Branimir Mihaljević kazao je kako na koncertu rade od listopada prošle godine.

"Znali smo da radimo veliki koncert, ali nitko nije bio svjestan da će se prodati pola milijuna karata. U jednom trenutku smo postali svjesni da radimo najveći komercijalni koncert na svijetu ikada u povijesti, ne govorimo tu u koncertu godine", kazao je Mihaljević.

Pripreme na Hipodromu su već vidljive.

"Već je dobar dio pozornice izgrađen, VIP-ovi već imaju svoje konstrukcije i sve ide u najboljem redu", dodao je.

"Glavni izazov je dolazak i boravak tolikog broja ljudi"

Veliki koncert ovakvih razmjera neminovno otvara i pitanja sigurnosti. Na nedavnoj press konferenciji organizator Mirko Gudelj naglasio je da ovo nije događaj visokog rizika.

S tom se ocjenom složio i Ante Perčin.

"I ja mislim da to nije događaj visokog rizika jer ovdje nema klasičnih rizika, nema narušavanja javnog reda. Publika je takva da se zagrli i pjeva domoljubne pjesme", rekao je Perčin.

Podsjetio je i na svoju raniju izjavu, koja je izazvala burne reakcije u javnosti.

Međutim, naglašava da najveći izazov ipak predstavlja sama logistika i broj ljudi.

"Najveći sigurnosni problem je zapravo to što će 500.000 ljudi biti na jednom mjestu. Oko 350.000 ljudi će taj dan dolaziti izvana. Ljudi će provesti 5-6 sati u prometu, zatim još nekoliko kilometara pješačiti do koncerta i na kraju čekati na ulaz, i to sve na 30 stupnjeva po srpanjskom stupnju", pojašnjava Perčin.

"To je ta priča o mogućnosti gubitaka ljudskih života kroz tu prirodnu stopu mortaliteta", pojašnjava.

Producent Branimir Mihaljević nije želio ulaziti u stručne procjene rizika, no naglasio je da je sve poduzeto kako bi se sigurnost maksimalno povećala.

"Znam kakva je Thompsonova publika. Marko je imao stotine koncerata i nikad nije bilo takvih slučajeva. Na našoj pressici pokazali smo kako je sve organizirano, svaka osoba u bilo kojem trenutku može dobiti pomoć u roku od dvije minute", istaknuo je Mihaljević.

Objasnio je i kako je osmišljena infrastruktura za hitne službe:

"Po sredini će biti koridor širine deset metara, a između svakog sektora s oko 12.000 ljudi postoje dodatni koridori. Nijedan posjetitelj neće biti dalje od 40 metara od najbliže hitne službe".

Robert Urlić također kaže kako će najveći problemi najvjerojatnije biti oko samog ulaza i izlaza u Zagreb.

Divljanje cijena

Podobnik kaže kako će tih dana doći do poskupljenja.

"Jasno je kada imate takav veliki koncert, i kada pogledate koliko ima smještajnih kapaciteta u Zagrebu, da će se ljudi morati i izvan Zagreba smještati. A budući da je ogromna potražnja za smještajima, sigurno je da dolazi i do do povećanja cijena u tim danima", kazao je Podobnik.

Organizatori su surađivali s gradskim vlastima i privatnim sektorom kako bi ublažili prometni kaos i omogućili nesmetan dolazak posjetitelja.

"Apelirali smo na trgovačke centre da otvore svoje parkinge, kao što je to bilo u Modeni na koncertu s 225.000 ljudi", kazao je Mihaljević.

"Apeliramo i na ljude da, kad dođu u Zagreb, dođu odmah na Hipodrom", kazao je.

"Usmjeravamo ljude prema četiri fan zone koje će biti otvorene puno prije koncerta. Tamo će moći dobiti vodu i odmoriti se", rekao je.

Otkrio je i da je osigurano 2,5 milijuna bočica vode.

Posebno je upozorio na divljanje cijena.

"Apeliram na ljude da ne nasjedaju na pretjerano skupe ulaznice i usluge. Ovdje govorimo o skupu s lijepom porukom, gdje se ljudi okupljaju zbog glazbe i zajedništva. Možemo biti ponosni da je upravo Hrvatska domaćin ovakvog svjetskog rekorda", rekao je Mihaljević.

Hoće li biti dovoljno zaštitara?

Za kraj, pitanje koje i dalje zanima mnoge: hoće li biti dovoljno zaštitara za ovako velik događaj? Angažirana je tvrtka Klemm Security, koja će povući zaštitare iz svih dijelova Hrvatske.

Ante Perčin je optimističan:

"Ne vidim tu nikakvu paniku ni problem. Mi smo svjesni da sektor zaštitara već godinama ima manjak ljudi. Trenutno nam svima u industriji nedostaje ljudi. To je deficitarno zanimanje. Ali kod ovakvog koncerta ključno je kako je on klasificiran. Ako koncert ne bude proglašen visokorizičnim događajem, pojašnjava Perčin, neće biti potrebe za tolikim brojem profesionalnih zaštitara, ostatak mogu biti i redari", kaže.

"U tom slučaju možete imati trećinu zaštitara, a ostatak mogu biti redari. Redare je lakše okupiti. Uz to, postoji mogućnost da Klemm angažira i dio zaštitara iz drugih firmi, što dodatno olakšava situaciju", kazao je Perčin.

Podobnik smatra da će najveći dobitnik koncerta biti država, "zbog toga što ona ima PDV i četvrtinu dobiva ona".

"Nitko drugi nema šanse okupiti pola milijuna ljudi na koncertu"

Urlić smatra kako u Hrvatskoj nitko nema šanse okupiti pola milijuna ljudi na koncertu kao Thompson.

"Vjerujem da nitko nema šanse, jer da ima, možda bi se i nešto pokušalo", rekao je Urlić i dodao kako je Thompson najveći fenomen u povijesti države Hrvatske.

Mihaljević se nije složio s tvrdnjom da je Thompson "fenomen", jer je fenomen nešto neobašnjivo i neobično, a ovo nije neobično ili neobjašnjivo nego samo "čudenosno".