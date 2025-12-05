Što će biti s Livajom u derbiju?

Momčad Hajduka dolazi na Maksimir riješena uzvratiti udarac koji su im "modri" zadali na Poljudu (pobjeda gostiju 2:0, spektakularni golovi Hoxhe i Bakrara), uz napomenu da bi se "bijeli" jako zadovoljili i neriješenim rezultatom. Radi se o tome da je svima u taboru splitskog kluba ovog trenutka, poslije dva kiksa (osvojen jedan bod u dva susreta), najvažniji cilj onemogućiti Dinamu bijeg na vrhu tablice na razliku od četiri boda.

No, jednako tako je znano da urugvajski trener ne voli igrati na jedan bod, on ne podnosi baziranja na pozitivan rezultat isključivo na račun defanzive, tako da će u derbiju Hajduk ući s napadačkim štihom, predvođen svojim najboljim igračem i golgeterom Markom Livajom, prenose SN.

Nema tu dileme, trener Gonzalo Garcia će, poslije silnih, u biti nepotrebnih polemičkih tonova o razini fizičke sposobnosti Livaje tijekom tri protekla susreta, osigurati poziciju u momčadi od prve minute. I novinarski i oni stručni komentatori iz redova nogometnih veterana bili su vrlo izravni sa svojim kritikama glede odnosa trenera prema kapetanu, kako od slučaja na Rujevici (Garcija ga je htio poslati na teren kod rezultata 0:4), tako i prilike na Poljudu (protiv Varaždina ga je ostavio na klupi do 60. minute). Nepobitno je da trener ima sva prava oko sastava, odnosno korištenja igračkog kadra, ali ipak postoje slučajevi u kojima se mora pokazati posebni senzibilitet. U ovoj situaciji prema Livaji i to ne ekskluzivno zbog njegovih golova i asistencija, koliko zbog zalaganja na terenu.

Hajduku je problem Pukštas

Otkako je Livaje u redovima "bijelih", od veljače 2021. godine, Hajduk u dvobojima s Dinamom u Zagrebu ima pozitivnu bilancu, na osam utakmica po tri pobjede i poraza, uz dva remija. Pripadnicima "prgave familije" nastupi na Maksimiru oduvijek su bili najvažniji u svakoj sezoni, tako je od pamtivijeka. Drukeri Hajduka oduvijek s najvećim guštom prate "bijele" baš na pohodima u glavni grad Hrvatske. Koliki je značaj uspjeha u izravnom susretu s najvećim rivalom morao bi osjetiti i trener Garcia, koji je uoči premijernog dvoboja na Poljudu otkrio kako mu taj susret "protiv Dinama nije najvažniji u karijeri", jer je on vodio Twente protiv Ajaxa i PSV-a.

Trener Hajduka je uoči utakmice u Zagrebu, bez obzira na nastup Livaje ipak hendikepiran jer Garcija ne može računati na motoričnu snagu ozlijeđenog Rokasa Pukštasa, dok ga izostanak standardnog vratara Ivice Ivušića toliko ne muči obzirom na provjerene kvalitete mladog Silića.

Ostaje vidjeti u ovih posljednjih nekoliko dana treninga do velikog sraza u Maksimiru, kako će trener i stručni stožer ukalupiti svoje ambicije na terenu, no u njima bi trebao egzistirati Hajdukov talisman i amblem, koji zna kako se osvajaju bodovi na vrućem gostovanju kod glavnog rivala....