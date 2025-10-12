Stižu velike promjene za korisnike Gmaila, Google ukida dvije popularne funkcije

POP funkcija odlazi u povijest

POP je godinama bio popularan način za preuzimanje Gmail poruka putem programa kao što su Outlook ili Thunderbird. No, Google smatra da je ova tehnologija zastarjela te će od 2026. više neće biti podržana. Umjesto toga, korisnicima se savjetuje prelazak na IMAP protokol, koji omogućava sinkronizaciju u stvarnom vremenu između svih uređaja i stalnu povezanost s Gmail serverom.

Za prelazak na IMAP dovoljno je promijeniti postavke unutar e-mail aplikacije koju koristite. Točan postupak razlikuje se ovisno o pružatelju usluge, no detaljne upute mogu se pronaći u dokumentaciji podrške svakog mail klijenta.

Gmailify također odlazi

Druga funkcija koja se gasi je Gmailify, alat koji je omogućavao korisnicima da povežu vanjske e-mail račune poput Yahooa ili Outlooka s Gmailom, uz sve prednosti Googleove tehnologije poput naprednog filtriranja neželjene pošte, pretrage i organizacije.

Od siječnja 2026. više neće biti moguće primati nove poruke s vanjskih povezanih računa. Dobra vijest je da će sve već sinkronizirane poruke ostati sačuvane u Gmailu.

Kako nastaviti koristiti vanjske račune u Gmailu?

Iako Gmailify nestaje, postoji alternativni način za dodavanje drugih računa u Gmail aplikaciju:

Otvorite Gmail aplikaciju

U gornjem desnom kutu dodirnite svoju profilnu sliku

Odaberite „Dodaj još jedan račun“

Izaberite vrstu računa (npr. Outlook, Yahoo i sl.)

Ako koristite POP ili Gmailify, sada je pravo vrijeme da se pripremite za nadolazeće promjene. Prelaskom na IMAP i ručnim dodavanjem vanjskih računa, i dalje možete imati pristup svim svojim porukama – samo na novi, moderniji način, prenosi Fenix Magazin.