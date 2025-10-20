Stižu novi Zakon o energetskoj učinkovitosti, Zakon o gradnji i Zakon o prostornom uređenju

Nakon javnog savjetovanja koje je provedeno putem portala eSavjetovanja od 4. rujna 2025. do 4. listopada 2025. o prijedlozima zakona dolazi do niz promjena.

Zakon o gradnji - pojednostavljenje postupaka i informatizacija

Predloženi Zakon o gradnji donosi niz novosti koji pojednostavljuju procese:

ne uključuje teme energetske učinkovitosti zgrada

umjesto dosadašnjih sedam propisuje se osam temeljnih

zahtjeva za građevinu

nova nomenklutura: manje složene zgrade, višestambene zgrade,ostale

Postupci se značajno ubrzavaju kroz sustav eDozvola, a projektant samostalno, elektroničkim putem, ishoduje posebne uvjete i uvjete priključenja

uvodi se obveza provedbe očevida na građevnoj čestici prije izdavanja dozvole

zahtjev za uporabnu dozvolu od sada uključuje i plan održavanja zgrade

uvođenje BIM modela – svim sudionicima omogućuje zajednički rad kroz digitalni 3D model

Zakon o prostornom uređenju - veće ovlasti jedinica lokalne samouprave u upravljanju prostorom

Predloženi Zakon o prostornom uređenju donosi niz ključnih promjena:

unaprjeđuje se sustav prostornog uređenja uvođenjem stručnih podloga koje prethode izradi prostornih planova i osiguravaju kvalitetu planskih rješenja

uvodi se novi sustav prostornog planiranja u kojem se prostorni planovi izrađuju digitalno u editoru ePlanovi čime se ujednačava način planiranja na cijelom području RH

veće ovlasti jedinica lokalne samouprave u upravljanju prostorom

unaprjeđenje planiranja prostora pomorskog dobra

novi sadržaji prostornih planova kojim se kao obvezni sadržaj uvode lokacije odlagališta viškova iskopa, infrastrukturu za gospodarenje otpadom, energetsku i drugu infrastrukturu i druge elemente zaštite okoliša

Zakon o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu - novi zakon koji uređuje područje energetske učinkovitosti u zgradarstvu

Područja koja s u obuhvaćena novi zakonskim rješenjima su:

zgrade gotovo nulte energije

zgrade sa nultim emisijama(Zero-Emission Buildings-ZEB)

od 1.1.2028. NOVE ZGRADE u vlasništvu JAVNIH TIJELA moraju biti ZEB, a od 1.1.2030. SVE NOVE zgrade moraju biti ZEB

Informacijski sustav energetskih certifikata

Informacijski sustavi za certificiranje instalatera sustava OIE

uspostava infrastrukture za punjenje električnih automobila

postupno ukidanje kotlova na fosilna goriva - od 1.1. 2025. dobivanje subvencije nije moguće za ugradnju samostalnih kotlova na fosilna goriva