Stižu novi Zakon o energetskoj učinkovitosti, Zakon o gradnji i Zakon o prostornom uređenju

Nakon javnog savjetovanja koje je provedeno putem portala eSavjetovanja od 4. rujna 2025. do 4. listopada 2025. o prijedlozima zakona dolazi do niz promjena.
Zakon o gradnji - pojednostavljenje postupaka i informatizacija
Predloženi Zakon o gradnji donosi niz novosti koji pojednostavljuju procese:
- ne uključuje teme energetske učinkovitosti zgrada
- umjesto dosadašnjih sedam propisuje se osam temeljnih
zahtjeva za građevinu
- nova nomenklutura: manje složene zgrade, višestambene zgrade,ostale
- Postupci se značajno ubrzavaju kroz sustav eDozvola, a projektant samostalno, elektroničkim putem, ishoduje posebne uvjete i uvjete priključenja
- uvodi se obveza provedbe očevida na građevnoj čestici prije izdavanja dozvole
- zahtjev za uporabnu dozvolu od sada uključuje i plan održavanja zgrade
- uvođenje BIM modela – svim sudionicima omogućuje zajednički rad kroz digitalni 3D model
Zakon o prostornom uređenju - veće ovlasti jedinica lokalne samouprave u upravljanju prostorom
Predloženi Zakon o prostornom uređenju donosi niz ključnih promjena:
- unaprjeđuje se sustav prostornog uređenja uvođenjem stručnih podloga koje prethode izradi prostornih planova i osiguravaju kvalitetu planskih rješenja
- uvodi se novi sustav prostornog planiranja u kojem se prostorni planovi izrađuju digitalno u editoru ePlanovi čime se ujednačava način planiranja na cijelom području RH
- veće ovlasti jedinica lokalne samouprave u upravljanju prostorom
- unaprjeđenje planiranja prostora pomorskog dobra
- novi sadržaji prostornih planova kojim se kao obvezni sadržaj uvode lokacije odlagališta viškova iskopa, infrastrukturu za gospodarenje otpadom, energetsku i drugu infrastrukturu i druge elemente zaštite okoliša
Zakon o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu - novi zakon koji uređuje područje energetske učinkovitosti u zgradarstvu
Područja koja s u obuhvaćena novi zakonskim rješenjima su:
- zgrade gotovo nulte energije
- zgrade sa nultim emisijama(Zero-Emission Buildings-ZEB)
- od 1.1.2028. NOVE ZGRADE u vlasništvu JAVNIH TIJELA moraju biti ZEB, a od 1.1.2030. SVE NOVE zgrade moraju biti ZEB
- Informacijski sustav energetskih certifikata
- Informacijski sustavi za certificiranje instalatera sustava OIE
- uspostava infrastrukture za punjenje električnih automobila
- postupno ukidanje kotlova na fosilna goriva - od 1.1. 2025. dobivanje subvencije nije moguće za ugradnju samostalnih kotlova na fosilna goriva
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
0
0