Stižu jugo i kiša, a ove ulice u Splitu i okolici Trogira ostat će bez struje

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom srijede i četvrtka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.
SRIJEDA, 11.2.
Mjesto: SPLIT
Ulica: 141 BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 14
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:00
Mjesto: SPLIT
Ulica: KMANSKI PRILAZ IV 3
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:00
Mjesto: SPLIT
Ulica: KATUNARIČEVA 12 I 14
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:00
Mjesto: SPLIT
Ulica: TRŠČANSKA 53
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:00
Mjesto: Marina
Ulica: Put Gomilice, Obala kardinala Alozija Stepinca,, Put Jamine, Ante Rudana, Selo Marina, Tommy Marina, Dobročevo, Škola Marina, Preko Dobročeva, Put Laza, , Sura Kosa, Put Tunjare, Mala Vrata, Strmoševica
Očekivano trajanje:
09:30 - 10:00
Mjesto: Pozorac, Gustirna, Najevi, Dograde
Ulica: Pozorac, Gustirna, Najevi, Dograde
Očekivano trajanje:
08:30 - 13:00
ČETVTAK, 12.2.
Mjesto: Split
Ulica: 141.BRIGADE HRV.VOJSKE 16 , 18 STOBREČKA 10 GENERALA BLAGE ZADRE 4
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00