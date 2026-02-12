Stiže velika promjena vremena za vikend

Promjenjivo, mjestimice i pretežno oblačno te razmjerno toplo za doba godine obilježit će današnje vrijeme u Hrvatskoj, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Najviša dnevna temperatura zraka većinom će se kretati između 10 i 15 stupnjeva Celzija.

Ponegdje se očekuje kiša, češće na Jadranu i u priobalju, gdje su lokalno mogući i obilniji pljuskovi. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, dok u gorju može biti i jak. Na moru će puhati umjereno do jako jugo i južni vjetar, prolazno i jugozapadni, uz slabljenje prema večeri.

Stiže zahlađenje

U noći na petak i tijekom jutra kiša je još moguća na istoku i jugu zemlje, a oko sredine dana i poslijepodne oborine se mogu proširiti i na unutrašnjost, osobito na zapadne i središnje krajeve.

U subotu se očekuje novo i izraženije pogoršanje vremena, uz mjestimice obilniju kišu duž Jadrana i uz obalu. Jugo će postupno zamijeniti bura, dok će u unutrašnjosti zapuhati sjeverni i sjeveroistočni vjetar, što će donijeti zahlađenje.

Prema večeri i tijekom noći snijeg se očekuje u gorju, a u nedjelju će ga ondje i dalje biti. Zbog osjetnog pada temperature, makar prolazno, snijeg je moguć i u nekim nizinama. Na moru se prognozira jaka i olujna bura, uz moguće poteškoće u prometu.