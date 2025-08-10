Stiže toplinski val: Osim za ljude, opasan je i za - pametne telefone

Hrvatska je do sada bila manje-više pošteđena ekstremnih vrućina i toplinskih valova kakvi su ranije pogodili druge dijelove Europe. Dosadašnje ljetne temperature bile su niže u odnosu na protekle godine, vrijeme je bilo ugodnije, s povremenim nestabilnostima i padalinama. No takvom je ugodnijem vremenu došao kraj te je Hrvatska na udaru toplinskog vala koji će u nekim dijelovima zemlje temperature približiti brojci od 40 stupnjeva Celzijusa.

Takve temperature nisu dobre za ljude, pogotovo djecu i starije kojima se preporučuje izbjegavanje izlaska na otvoreno tijekom najviših temperatura te je, naravno, potrebno biti dovoljno što više tekućine. Osim na ljude, visoke temperature imaju negativan učinak i na naše pametne telefone o kojima također treba razmišljati tijekom toplinskih valova, piše Zimo.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pregrijavanje

O kakvim se potencijalnim problemima radi, objasnio je stručnjak za popravak telefona Carsten Frauenheim. On kaže kako s rastom vanjskih temperatura, naravno, raste i unutarnja temperatura telefona, a ako se telefon pregrije on se sam može isključiti. Na ekranu telefona pojavit će se poruka o pregrijavanju i isključenju, nakon čega jedno vrijeme nećete moći ponovno upaliti telefon te ćete morati pričekati da se ohladi.

U najgorim slučajevima, čak može doći do širenja baterije i zapaljenja, no takvi su slučajevi, srećom, jako rijetki.

A kako ne bi došlo do pregrijavanja, morate paziti da uređaj nije izložen direktnom suncu. Npr. nikada ga nemojte ostaviti u vrućem automobilu, a ne preporučuje se čak ni da ga ostavite na direktnom suncu u kući, pogotovo ne pri temperaturama kakve će ovih dana biti u Hrvatskoj.

Također, ne preporučuje se niti prekomjerno korištenje telefona dok su temperature ovako visoke, a ako osjetite da se telefon počne pregrijavati, stručnjaci savjetuju da isključite opcije i aplikacije koje rade u pozadini poput bluetootha, WiFija, GPS-a i drugih te se ne preporučuje korištenje zahtjevnijih aplikacija poput videoigara. Što se manje opcija koristi, bit će manje opterećenje na procesor, čime će se smanjiti i zagrijavanje.

Uklonite masku i upalite ventilator ili klimu

Ako ipak dođe do jakog zagrijavanja ili pregrijavanja telefona, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti kako bi se uređaj što prije ohladio. Prvo, nemojte ga povezivati s punjačem, a ako se puni, odmah ga isključite s punjača. Također, ugasite na određeno vrijeme telefon te ga stavite na hladnije i tamnije mjesto, kako bi se što prije ohladio. Ako koristite zaštitnu masku na telefonu, preporučuje se da je uklonite, a snižavanju temperature pomaže ako telefon stavite ispod ventilatora ili ako uključite klimu u automobilu ili u kući. Općenito se savjetuje da se pričeka barem 15-ak minuta prije ponovnog aktiviranja telefona, kako bi bili sigurni da se uređaj ohladio.

U najvećem broju slučajeva, ako dođe do pregrijavanja telefona te ako se sam isključi, ne bi trebalo biti posljedica na sam uređaj i bateriju, no svakako se pobrinite da se to ne dogodi i, pogotovo tijekom velikih vrućina, pridržavajte se savjeta koji su spomenuti u tekstu kako bi spriječili probleme i zagrijavanje telefona.