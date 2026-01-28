Stiže promjena na Europskom rukometnom prvenstvu

Na dan kada pada odluka o polufinalistima Europskoga rukometnog prvenstva stiže vijest koja će obradovati sve poklonike ovog sporta i sve one koji intenzivno prate aktualnu europsku smotru. Europska rukometna federacija (EHF) odlučila se za potez koji će pozdraviti svi, piše gol.hr.

EHF uvodi RefCam – kamere koje će na sebi imati suci. Kamere će biti montirane na glavu i pružati gledateljima uvid u pogled koji imaju suci.

Kako navodi EHF, cilj je navijačima ponuditi dublje razumijevanje način na koji suci vode igru, komuniciraju i međusobno djeluju. Uvjereni su da će se podići produkcija sadržaja o Europskom prvenstvu na višu razinu.

RefCam je razvila njemačka tvrtka Riedel Communications i prvi put će se koristiti tijekom polufinala u Herningu u petak, 31. siječnja.

"Približit će navijače akciji više nego ikad prije. Uvođenje RefCama naglašava širu misiju EHF-a da prihvati najsuvremeniju tehnologiju emitiranja i kontinuirano poboljšava iskustvo gledatelja i u Areni i za milijune gledatelja pred malim ekranima", izvijestio je tajnik EHF-a Martin Hausleitner.