Stiže proljeće, evo kada prelazimo na ljetno računanje vremena

Iako su dani već osjetno dulji, pravi znak da je proljeće stiglo i da nas čekaju toplije večeri je prelazak na ljetno računanje vremena. U 2026. godini satove pomičemo krajem ožujka.

Promjena se događa u noći sa subote, 28. ožujka, na nedjelju, 29. ožujka. U 2 sata ujutro kazaljke se pomiču jedan sat unaprijed, na 3 sata. To znači da te noći spavamo sat vremena kraće, ali ćemo već od nedjelje uživati u dužem danu i više svjetla tijekom poslijepodneva i večeri.

Iako se godinama raspravlja o ukidanju pomicanja sata u Europskoj uniji, konačna odluka još nije donesena za sve države članice. Povijesni razlog uvođenja ljetnog vremena bila je ušteda energije, dok se danas naglasak stavlja na prednosti dužeg dana za turizam, rekreaciju i mentalno zdravlje.

Brzi podsjetnik za 2026.

Datum: nedjelja, 29. ožujka

Smjer: unaprijed (2:00 → 3:00)

Posljedica: spavamo sat kraće, ali dan traje duže

Zimsko računanje vremena vratit će se u zadnjoj nedjelji listopada, 25. listopada 2026. godine.