Štimac: "Previše smo stajali, bili statični"

Nogometaši mostarskog Zrinjskog upisali su najteži poraz ove sezone i to pred svojim navijačima. U susretu na domaćem travnjaku Plemići su neočekivano izgubili od Posušja 0:2, iako je riječ o momčadi koja je do ovog kola stajala na dnu prvenstvene ljestvice.

Gosti su šokirali Mostar pogotkom u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Strijelac je bio Ivan Kukavica, nekadašnji igrač Lokomotive, Sesveta i Jaruna, koji je najbolje iskoristio jednu od rijetkih prilika Posušja. Isti je igrač u nastavku potvrdio veliko iznenađenje – u 67. minuti preciznim udarcem ponovno je svladao domaću obranu i postavio konačnih 0:2.

Ovakav rasplet predstavlja ozbiljan udarac za Zrinjski u borbi za naslov. Mostarci su imali priliku pobjedom preskočiti Borac i preuzeti vrh tablice, no umjesto toga sada za vodećim zaostaju jedan bod. Zrinjskom je ovo bio tek drugi posrtaj u sezoni, ali ujedno i prvi poraz na domaćem terenu, što dodatno pojačava gorčinu nakon utakmice.

"Očekivali smo dva gusta bloka Posušja"

S druge strane, Posušje je došlo do iznimno vrijednih bodova u borbi za ostanak. Premda su u ranijim susretima često izgledali solidno u igri, nedostajala im je realizacija – ovoga puta bili su učinkoviti i kaznili svaku slabost domaćina.

Nakon utakmice trener Zrinjskog Igor Štimac nije skrivao razočaranje. Istaknuo je kako njegova momčad nije imala potrebnu energiju ni svježinu, dok je Posušje svoje rijetke šanse pretvorilo u golove.

"Nedostajalo nam je one prave energije koja je nužna za ovakve utakmice. Posušje je i ranije znalo dobro izgledati u polju, ali nisu bili učinkoviti. Danas su pogodili iz malo prilika, a mi nismo djelovali svježe", rekao je Štimac, pa dodao kako je Zrinjski znao što ga čeka: "Očekivali smo dva gusta bloka Posušja, ali nismo bili dovoljno poduzetni. Previše smo stajali, bili statični i to nas je na kraju skupo koštalo."