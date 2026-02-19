Štimac: "Ponosan sam na svoju ekipu. Bogu hvala"

Nogometaši Zrinjskog i Crystal Palacea odigrali su 1:1 u Mostaru, ostavivši odluku o prolasku za uzvratni susret u Londonu za sedam dana. Nakon utakmice, u kojoj je prvak BiH pokazao da se može nositi i s favoriziranim engleskim prvoligašem, trener Igor Štimac izrazio je ponos svojom momčadi i navijačima.

Štimac je održao konferenciju za medije nakon utakmice protiv prošlosezonskog osvajača FA kupa. "Ponosan sam na svoju ekipu, na publiku i na cjelokupan sadržaj koji je pratio ovaj dan, Bogu hvala", rekao je Štimac. Zahvalio je domaćim i gostujućim navijačima na dolasku i atmosferi. "Zadovoljstvo je tu, ali da vam budem iskren, već sam zaboravio utakmicu jer nas čekaju napori i obveze", istaknuo je Štimac, odmah usmjerivši misli na buduće izazove, piše Index.

Posebne pohvale za Dujmovića

Trener Zrinjskog posebno je pohvalio stopera Duju Dujmovića (22), za kojeg je rekao da je iza njega "još jedna blistava utakmica". Naglasio je da Dujmović igra na deficitarnoj poziciji te da "ima srce lava".

"Igra pošten, iskren nogomet. Ima predivnu tehniku, super je u igri glavom, vidjeli ste i večeras protiv ovakvih protivnika. Miran na lopti. Ima kvalitetu, ali i njemu sam rekao: 'Budi strpljiv, čeka nas još šest mjeseci posla. Moramo još izbrusiti neke stvari.' Još malo iskustva da skupi pa ćemo onda razmišljati o većim stvarima", izjavio je Štimac.

"Ostali smo živi"

Komentirajući tijek utakmice, Štimac je istaknuo da mu je želja bila da momčad "ostane živa za ovu utakmicu". "Ostali smo živi, ostaje žal što nismo življi nego što jesmo jer smo imali prilike, imali smo puno čišće situacije nego što su oni imali. Međutim, svjesni smo njihove snage", rekao je Štimac.

Veseli ga brza prilagodba momčadi na taktičke zahtjeve. "U tako kratkom roku prilagodili smo se na bitne izmjene koje su se dogodile u našoj igri kako bismo ovakvog protivnika umrtvili, začepili im kanale koje on koristi vrlo vješto u Premier ligi i kakvom igrom izdominira puno veće momčadi nego što su oni sami", rekao je Štimac.

Vrijednost momčadi prema Transfermarktu:

Zrinjski - 8.18 milijuna eura

Crystal Palace - 536.30 milijuna eura

"Kapa do poda"

Štimac je priznao da nije bilo lako održati visoki ritam. "Vidjeli ste kakvu energiju imaju naši igrači, da sam mogao ostaviti onih jedanaest cijelu utakmicu, ne mijenjati ništa, biti strpljiv i čekati da se možda dogode dvije kontra dobre...

Ali dobro, malo je trebalo i umrtviti igru i iskoristiti ovo vrijeme za zamjene. Napravili smo ono što je bio plan i još jednom im moram čestitati. Kapa do poda, baš su odigrali plemićki", zaključio je Štimac, piše Index.