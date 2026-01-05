Štimac: "Maltretiranje koje se događa hrvatskom narodu više nije održivo"

Zrinjski Mostar na zimsku pauzu otišao je na drugom mjestu Wwin lige Bosne i Hercegovine, tri boda iza vodećeg Borca iz Banje Luke. Trener Zrinjskog Igor Štimac (58) odlučio je ovo vrijeme iskoristiti kako bi javnosti pojasnio da nema namjeru ublažiti svoje stavove niti odustati od kritika. Otkako je stigao u BiH, često je na udaru kritika medija zbog svojih čvrstih političkih stavova, piši Sportske novosti.

Imao je sukobe s novinarima, kažnjen je za "vrijeđanje i klevetanje", jednu objavu na društvenim mrežama završio je pozdravom "Za dom spremni", čime je digao na noge pola BiH, da nabrojimo samo neke događaje koji su obilježili njegovih prvih pola godine na klupi Zrinjskog. Nedavno je gostovao na splitskoj Jadran TV, gdje je naglasio da svoje stavove neće mijenjati.

- Samo govorim i autentično izražavam svoj identitet i stav. Nekome se to može svidjeti ili ne - započeo je Štimac, a onda nastavio o položaju Hrvata u BiH.

- Ono što je notorna činjenica i što je svima jasno jest da u državi u kojoj bi trebala biti tri ravnopravna naroda, s jednakim pravima i odgovornostima, postoji naš hrvatski narod koji nije ravnopravan ni u čemu. Dok Bošnjaci i Srbi ne shvate da se to treba promijeniti, da trebaju postati ravnopravan i punopravan narod u Bosni i Hercegovini, stvari neće ići dobro. Maltretiranje s bošnjačke strane koje se događa hrvatskom narodu više nije održivo - naglašava trener Zrinjskog.

Dotaknuo se i svojih objava na društvenim mrežama, koje su često kritizirane.

- Puno nas je u toj ciljanoj skupini koja je napadnuta i koju žele omalovažiti, kriminalizirati i baciti na zemlju, iako smo sami na sebi... Nisam toliko važan kao Zlatko Dalić ili Marko Perković Thompson. S druge strane, postoji očit plan kako i što se radi kada se pojavi netko s jasnim stavom, porukom, čistoćom poruke u kojoj nema ništa loše. Radi se o pitanjima ljubavi, vjere, ustrajnosti i očuvanja tradicije - objašnjava Štimac i dodaje.