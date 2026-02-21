Štimac javno posumnjao u regularnost utakmice u BiH. Evo o čemu se radi

Pobjedom protiv Sloge u Doboju rezultatom 4:0, Borac je pobjegao Zrinjskom na sedam bodova prednosti na vrhu ljestvice WWin lige BiH, uz utakmicu više. Reakcija iz Mostara nije izostala.

Trener Zrinjskog Igor Štimac javno je izrazio sumnju u regularnost sinoćnje utakmice, aludirajući na okolnosti uoči susreta i odlazak trenera Sloge Marka Maksimovića neposredno prije dvoboja.

"Ne znam više što očekivati"

Na današnjoj konferenciji za medije, uoči sutrašnje utakmice protiv Širokog Brijega, Štimac se osvrnuo na događanja u Doboju.

"Ne znam više što očekivati u ovoj ligi. Dok smo mi bili sretni što na visokoj razini predstavljamo klub, grad i cijelu BiH uoči utakmice s Palaceom, drugi su se bavili sastancima po uredima i micali trenere koji im se ne žele 'skloniti'", izjavio je Štimac.

Dodao je kako su “ulične priče počele dobivati potvrdu”.

"U petak smo svjedočili utakmici u kojoj je šest igrača jedne vrlo dobre momčadi neobjašnjivo izostavljeno iz sastava. Očito je što se radi, ali mi ćemo unatoč svim tim anomalijama ostati dosljedni sebi", poručio je trener Zrinjskog.

Oprez protiv Širokog, misli i na London

Štimac se potom okrenuo sljedećem izazovu – susretu protiv Širokog Brijega.

"Znam da su nam na početku mog mandata uzeli nekoliko bodova, stoga ovom susretu pristupamo s velikom ozbiljnošću. Prije svega moramo voditi računa o sebi i odabrati pravi sastav koji će imati dovoljno svježine i energije."

Najavio je i moguće rotacije u sastavu s obzirom na europske obveze.

"Teško je reći koliko smo umorni, utakmica će to pokazati. Vidjet ćemo još na treningu i testiranjima, ali svakako ćemo nastojati odmoriti neke igrače za uzvrat u Londonu protiv Crystal Palacea", zaključio je Štimac.