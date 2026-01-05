Štimac: "Bošnjački narod je jako brzo zaboravio šta je hrvatski narod napravio za njih"

Trener HŠK Zrinjski Igor Štimac gostovao je u emisiji na TV Jadran, gdje je govorio o brojnim temama, ponajviše o svojim javnim istupima i stavovima koji posljednjih mjeseci često izazivaju burne reakcije u javnosti.

Od dolaska na klupu mostarskog kluba, Štimac ne prestaje privlačiti pažnju izjavama koje nerijetko izlaze iz sportskog okvira, no poručuje kako od takvog pristupa nema namjeru odustati.

"Ne pakiram riječi, govorim iskreno"

U razgovoru za TV Jadran Štimac je istaknuo kako nema potrebu ublažavati svoje stavove kako bi se svidio svima.

"Ne upakiram svoje stavove jer govorim ono što jesam. To se nekome sviđa, nekome ne, ali ja od toga ne odustajem", poručio je Štimac.

Dodao je kako je svjestan da njegovi istupi izazivaju podjele, ali smatra da iskrenost nema alternativu.

Ratne teme i položaj Hrvata u BiH

Najviše pažnje izazvao je dio razgovora u kojem se osvrnuo na ratna zbivanja i današnji položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Štimac je rekao kako mu je teško shvatiti, kako tvrdi, brzo zaboravljanje uloge Hrvatske i Hrvata u ratnim godinama.

"Teško mi je razumjeti da je, u ovom slučaju, bošnjački narod vrlo brzo zaboravio što je hrvatski narod učinio za njih. Od 1991. do 1996. godine Hrvatska je udomila oko 800.000 Bošnjaka, pružila im dom, sigurnost i toplinu", rekao je Štimac.

Naglasio je i kako su Hrvati, prema njegovim riječima, značajno doprinijeli vojnom organiziranju i obrani BiH.

"Pomogli smo im u organizaciji vojske i naoružavanju, a u najvećoj mjeri sudjelovali smo i u oslobađanju okupiranih teritorija Bosne i Hercegovine. Kako priznaje i dio zapovjednika bošnjačke armije, bez Hrvatske vojske i HVO-a Bošnjaci bi s tih područja nestali", ustvrdio je.

Štimac je u nastavku iznio i kritike na rad pravosudnih institucija u BiH, istaknuvši da, prema njegovom mišljenju, Hrvati danas žive pod stalnim pritiskom.

"Danas se poziva samo na pojedine incidente, koji su se, nažalost, događali na svim stranama, dok hrvatski narod u BiH živi pod progonom tužiteljstva koje je u velikoj mjeri bošnjačko. Bivši pripadnici postrojbi i zapovjednici progone se po zapovjednoj liniji i mnogi ni 20 godina nakon rata nemaju mira", rekao je.

Dodao je kako smatra da je nužno priznati prava hrvatskog naroda te prestati s praksom biranja hrvatskih političkih predstavnika od strane bošnjačkog naroda.

Nada u promjene kroz sport

Unatoč teškim riječima, Štimac je poručio kako vjeruje da su promjene moguće, barem postupno.

"Bošnjaci i Srbi moraju shvatiti da prava hrvatskog naroda moraju biti priznata. Tek tada se može stvoriti podloga za budući suživot. Iskreno se nadam da će do promjena doći, možda u početku kroz sport, a onda i šire. Barem da kroz nogomet pokažemo kako treba", zaključio je.

Na kraju razgovora Štimac je još jednom naglasio kako neće mijenjati sebe zbog pritisaka.

"Što god radili, ne mogu me spriječiti da budem ono što jesam", poručio je trener Zrinjskog.