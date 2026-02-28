Stigli sastavi protiv Varaždina. Ovo je Garcijinih 11

Varaždin i Hajduk od 17:45 sati otvaraju susret 24. kola SuperSport HNL-a. Dvoboj se igra na varaždinskom stadionu, gdje domaćin želi prekinuti niz od dva uzastopna poraza. S druge strane, Hajduk stiže u dobrom raspoloženju nakon tri vezane pobjede i osvojenih devet bodova te traži nastavak uspješnog niza.

Varaždin: Zelenika, Lesjak, Duvnjak, Latković, Mladenovski, Mamut, Mamić, Boršić, Canjuga, Posinković, Tavares

Hajduk: Silić, Pajaziti, Guillamon, Rebić, Livaja, Raçi, Marešić, Pukstas, Brajković, Hrgović, Hodak