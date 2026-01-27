Stigle zabrinjavajuće vijesti oko ozljede Zvonimira Srne

Utakmica Hrvatske i Slovenije na Europskom prvenstvu u rukometu donijela je sjajnu vijest, što pobjeda nad velikim rivalom svakako je te smo si njome otvorili vrata polufinala, ali i jednu nimalo dobru, zapravo vrlo zabrinjavajuću.

Zvonimir Srna u jednom je trenutno doživio ozljedu te je u suzama napustio teren i nije se više vratio niti na klubu.

To je ozljeda s kojom je već imao problema

Kako doznajemo doživio je neugodnu ozljedu zadnje lože i teško je trenutno zaključivati što se točno može dogoditi i hoće li jedan od naših najboljih igrača na ovom prvenstvu biti spreman za preostale utakmice.

Ivan Forjan je u Dnevniku Nove TV otkrio kako prve informacije nisu baš najbolje, budući da je s tom zadnjom ložom Zvonimir i rade imaju problema.

Nećemo prejudicirati...

Ipak, nije pošteno donositi nikakve zaključke prije nego Srnu pregleda naša liječnička služba, nakon čega ćemo znati puno više. Prema prvim informacijama, za utakmicu koja dolazi za 24 sata vjerojatno neće biti spreman.

Nadamo se da će naš dobri duh reprezentacije, ako to ikako bude moguće, stisnuti zube i odraditi posao onako kako on najbolje zna.