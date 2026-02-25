Stigle prve vijesti nakon operacije malog Jure: "Operacija je, Bogu hvala, prošla dobro i sada čekamo njegov oporavak"

Nakon dana u kojima se gotovo cijela Hrvatska - pa i ljudi izvan njezinih granica - ujedinila u molitvi za malog Juru Kosora, stigle su prve vijesti iz Los Angelesa nakon njegove zahtjevne operacije.

Od trenutka kada je obitelj suočena s najtežom dijagnozom potražila pomoć u pronalasku liječnika koji bi mogli spasiti njihovog sina, pa sve do odlaska na liječenje u Sjedinjene Američke Države, svaki korak bio je praćen vjerom, nadom i zajedništvom ljudi koji su željeli pomoći na bilo koji način. Obitelj pritom nije nikada tražila financijsku pomoć - samo molitvu i ljudsku blizinu, da se srca ujedine i da njihov sin bude nošen snagom molitve i vjere. Upravo ta molitva, kako danas vjeruju, pratila je Juru kroz najteže trenutke.

Prve vijesti nakon operacije

A nakon dana iščekivanja, stigle su i prve ohrabrujuće vijesti. S Jurinom bakom, Žanom Kosor iz Omiša, Slobodna Dalmacija je jutros razgovarala, i kako je rekla, obitelj je presretna i duboko zahvalna svima koji su bili uz njih u molitvi.

'Baba' Žana, kako je zove njen unuk Jure, kaže kako svi vjeruju da je ono što se dogodilo ništa drugo nego - Božje čudo i snaga zajedničke molitve. - Mi ovo doživljavamo kao Božje djelo. Kada više ništa nije ostalo, ostala je samo vjera i molitva, dodajući kako su neizmjerno zahvalni liječnicima i cijelom medicinskom timu u američkoj bolnici na brizi, stručnosti i ljudskosti koju su pokazali prema Juri i njegovoj obitelji.

Kako ističe, riječi su premale da opišu zahvalnost koju osjećaju prema svima koji su posljednjih dana molili, slali poruke podrške i mislima bili uz njih. - Osjećali smo da nismo sami. Ljudi su disali s nama i zato smo smatrali svojom dužnošću javiti svima kako je operacija prošla, jer su svi bili uz nas u ovim najtežim trenucima, poručula je u svoje i u ime cijele obitelji.

Poruka nade

Baka je u ushićenju i prenijela riječi Jurine majke Ive, koja je nakon operacije obavijestila obitelj da je zahvat protekao bez komplikacija te da je dječak tijekom operacije bio stabilan i snažan. Liječnici su, prema prvim informacijama, zadovoljni tijekom zahvata, a obitelj sada s nadom očekuje nastavak oporavka.

- Operacija je prošla dobro, Jure je stabilno i sada je pred njim noć oporavka. Idemo dalje, korak po korak, poručila je majka Iva, a čije je riječi 'baba' Žana podijelila s nama.

Nova nada

Prema informacijama koje je obitelj dobila od liječničkog tima, tijekom operacije uklonjeno je više od 50 posto tumora, dok se dodatne i preciznije procjene očekuju nakon magnetske rezonance koja bi trebala biti obavljena tijekom današnjeg dana.

Ohrabrujuće vijesti ubrzo su podijeljene i na Facebook stranici Bog je tu, gdje je objavljena poruka koju je nakon operacije poslao Jurin otac Nikola. - Jure je s nama. Doveli su ga iz sale, sve je prošlo dobro. Kirurg je više od 50 posto zahvata odradio u jednoj operaciji. Jure izgleda stabilno i dobro, poručio je otac, u poruci koja je, kako navode administratori stranice, stigla u ranim jutarnjim satima i probudila mnoge koji su s nestrpljenjem čekali vijesti.

U objavi se dodaje kako je "jedna velika i teška bitka dobivena Božjom milošću i molitvama roditelja, ali i svih ljudi koji su bili uz obitelj", naglašavajući kako Jurina borba još traje, ali da ova vijest donosi novu nadu i vjeru da je, kako su napisali, Bog prisutan u cijeloj situaciji.

Podsjetimo, Jure je prije operacije proveo 24 dana na aparatima nakon naglog pogoršanja stanja uzrokovanog širenjem tumora i krvarenjem u mozgu, zbog čega su liječnici morali hitno reagirati i pripremiti ga za operativni zahvat života, piše Slobodna Dalmacija.

Iako je pred njim još dug put oporavka, prve vijesti nakon operacije donijele su novu nadu obitelji, ali i svima koji su proteklih dana mislima i molitvom bili uz ovog hrabrog dječaka, porijeklom iz Omiša. Obitelj sada ima jednu veliku želju - da se Jure, nakon svega što je prošao, uskoro probudi i otvori oči.