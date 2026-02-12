Stigla rigorozna kazna Hajduku zbog povika navijača "Ubij Srbina" i "Za dom spremni" na Poljudu

Navijači Hajduka su utakmicu 21. kola SHNL-a protiv Slaven Belupa na Poljudu, na kojoj je domaćin pobijedio 2:0, iskoristili za obraćanje navijačima Crvene Zvezde. S poljudskog sjevera orilo se "Za dom spremni" i "Ubij Srbina". U drugom poluvremenu pripadnici Torcide u svom kopu na sjeveru razvili su transparent s natpisom "Mi smo bandu preko Drine u tri pičke materine".

Ispod poruke podigli su plijen koji su pokupili od navijača Zvezde nakon što su im prije tri tjedna u Tuzli priredili zasjedu. Torcidaši su istaknuli majice, dresove i šalove Delija te ih zapalili. Hajduk je zbog ispada njegovih navijača kaznio Alan Klakočer, Disciplinski sudac SHNL-a.

Hajduk je zato što su pripadnici Torcide palili pirotehniku kažnjen s 6.500 eura. Druga kazna je: "Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika. Kazna: 15.000 eura. Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 21.500 eura", prenosi Index.

Hajduk je dobio kaznu višu od one predviđene pravilnikom

Za Hajduk i njegove navijače posebno je zabrinjavajuće ono što se navodi u spomenutim članku 87. Disciplinskog pravilnika: "Klub čiji navijači počine prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se: - novčanom kaznom od najmanje 2000 eura. U slučaju ponavljanja ovog prekršaj klub će se kazniti novčanom kaznom od najmanje 2660 eura.

U slučaju daljnjeg ponavljanja klub će se kazniti: - novčanom kaznom od najmanje 4000 eura, - djelomičnim zatvaranjem stadiona i novčanom kaznom od najmanje 1330 eura ili - određenim brojem utakmica bez prisutnosti gledatelja i novčanom kaznom od najmanje 1330 eura."

Hajduku prijeti igranje bez gledatelja

S obzirom na navedeno, jasno je da je Hajduk kao višestruki recidivist dobio rigoroznu novčanu kaznu zato što njegovi navijači često iskazuju "rasizam i druge oblike diskriminacije". Očito je da mu u slučaju daljnjeg ponavljanja ovakvih prekršaja prijete nove novčane kazne, ali i djelomično te potpuno zatvaranje stadiona za gledatelje.