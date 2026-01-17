Stigla potvrda: Vrcić ima novi klub

Birkirkara FC službeno je potvrdila dolazak hrvatskog napadača Jere Vrcića, čime je klub dodatno ojačao svoje ofenzivne opcije uoči nastavka sezone.

Kako su objavili iz malteškog prvoligaša, sva potrebna dokumentacija je pravovremeno dovršena i registrirana, pa će Vrcić imati pravo nastupa već ove nedjelje u prvenstvenoj utakmici protiv Hibernians FCa.

Vrcić je nogometno odrastao u omladinskoj školi Hajduka, a u Birkirkari ističu kako je riječ o napadaču prepoznatljivom po kretanju bez lopte, visokoj radnoj etici i izraženom osjećaju za pogodak, čime bi trebao donijeti novu dimenziju u igri prema naprijed.

Iz kluba naglašavaju da Vrcićev dolazak povećava konkurenciju u napadu te daje treneru dodatne taktičke mogućnosti, posebno u završnici napada i presingu.

Birkirkara FC poželjela je novom igraču toplu dobrodošlicu te mu zaželjela puno uspjeha tijekom njegova boravka u klubu, uz očekivanje da će se brzo uklopiti i dati značajan doprinos momčadi.