STIGLA POTVRDA Igor Tudor je novi trener Tottenhama

Engleski nogometni velikan Tottenham objavio je kako je Igor Tudor imenovan glavnim trenerom prve momčadi do kraja aktualne sezone, uz uvjet ishođenja radne dozvole.

Kako navode iz kluba, hrvatski stručnjak dolazi s jasnim zadatkom – podići razinu igre, ostvariti bolje rezultate i pomaknuti momčad prema vrhu ljestvice Premier lige. Od njega se očekuje da donese više organizacije, intenziteta i natjecateljske energije u završnici sezone.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Tudor je prilikom predstavljanja istaknuo kako mu je velika čast preuzeti momčad u važnom trenutku.

„Razumijem odgovornost koju sam dobio i moj je fokus jasan – donijeti veću konstantnost u našim igrama i natjecati se odlučno u svakoj utakmici. U momčadi postoji velika kvaliteta, a moj je posao organizirati je, energizirati i brzo poboljšati rezultate“, poručio je hrvatski trener.

Sportski direktor Johan Lange naglasio je kako Tudor ima iskustvo rada u zahtjevnim situacijama i sposobnost brzog utjecaja na momčad.

„Naš cilj je stabilizirati igre, maksimalno iskoristiti kvalitetu u kadru i snažno se natjecati u Premier ligi i Ligi prvaka“, rekao je Lange.

Tudor je tijekom igračke karijere osvojio naslov prvaka Italije s Juventusom te bio hrvatski reprezentativac. Kao trener vodio je niz klubova, među kojima su Galatasaray, Udinese, Hajduk Split i Verona, a s Marseilleom je u sezoni 2022./23. osvojio treće mjesto u Ligue 1 i izborio plasman u Ligu prvaka.

U ožujku 2024. preuzeo je Lazio i osigurao plasman u Europsku ligu, dok je u ožujku 2025. stigao u Juventus s kojim je izborio povratak u Ligu prvaka.